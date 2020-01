Calciomercato di Gennaio Serie A: news e aggiornamenti sulle trattative in corso

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso.

Tensione in casa Milan dove è scoppiato il caso Paquetà col brasiliano che ha chiesto di non essere convocato per la gara contro il Brescia. Ora si vocifera di un possibile interessamento del Paris Saint Germain che ha proposto un’offerta non ritenuta all’altezza. In uscita potrebbe esserci anche Calhanoglu, che secondo fonti inglesi, potrebbe sostituire Eriksen al Tottenham. Per il turco è pronta un’offerta di 20 milioni per convincerlo a partire mentre si allontana definitivamente la promessa spagnola Dani Olmo a un passo dal Lipsia. L’Inter invece ha ufficializzato l’arrivo di Moses con la formula del diritto di riscatto. Nelle ultime ore la società nerazzurra ha trattato due scambi col Napoli: il primo tra Vecino e Allan non è andato a buon fine mentre prende sempre più piede quello tra Politano e Llorente. Ore calde anche sul fronte Eriksen con il danese che ha rotto gli indugi promettendosi a mister Conte, qualora la trattativa non dovesse saltare all’ultimo, il suo arrivo in Italia è previsto per lunedì.

Juventus: Emre Can ai saluti

In casa bianconera si sta concretizzando l’ipotesi della cessione di Emre Can al Borussia Dortmund.Sul centrocampista è viva anche l’attenzione dell’Everton di Carlo Ancellotti, ma i tedeschi sembrano decisi ad affondare il colpo finale con un’offerta convincente. Intanto arrivano buone notizie da Manchester dove sembra essersi definitivamente esaurito il feeling tra Paul Pogba e il Manchester United. Il suo agente Mino Raiola difatti ha dichiarato:<< Paul Pogba non è felice perchè non sta giocando visto che sta recuperando. E’ sotto gli occhi di tutti che le ambizioni del Manchester United e quelle di Pogba non coincidono>>.

Le altre di Serie A

Il Napoli cede Tonelli alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Medesima formula con la quale Kevin Bonifazi lascia il Torino per tornare alla Spal.