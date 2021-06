L’Inter piazza il colpo Çalhanoğlu: domani le visite mediche

Primo colpo di mercato per l’Inter del neo-tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono infatti assicurati a parametro zero il centrocampista turco del Milan, Hakan Çalhanoğlu, alle prese con un rinnovo contrattuale ai minimi storici per via della differenza tra domanda (4 milioni di euro all’anno) e l’offerta rossonera di 2,5 milioni di euro.

Il giocatore, che chiedeva uno stipendio di 5 milioni di euro netti l’anno, accetta quindi la proposta interista che ben soddisfa la sua richiesta: un contratto triennale da 15 milioni di euro, più uno di bonus a stagione. Intanto l’agente di Çalhanoğlu si recherà nelle prossime ore in viale della Liberazione per limare gli ultimi dettagli con la dirigenza milanese. Previste per domani, martedì 22 giugno, le visite mediche per il giocatore ormai ex Milan.

Si tratta di un altro addio importante dopo quello di Gigio Donnarumma, il portiere della Nazionale Italiana neo acquisto del Paris Saint Germain. Per il post Çalhanoğlu i rossoneri pensano al centrocampista classe 1995 del Verona, Mattia Zaccagni.