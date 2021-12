Carte prepagate con IBAN: cosa sono e a cosa servono

Da alcuni anni nel nostro Paese sono disponibili carte prepagate particolari, diverse rispetto a quelle del passato. Si tratta di carte con un codice IBAN, che di fatto si possono sfruttare come se fossero dei veri e propri conti correnti. Una carta prepagata con IBAN è pratica, facile da ottenere e molto semplice da utilizzare.

Cos’è una carta prepagata con IBAN

L’IBAN è il codice identificativo di un conto corrente, che permette di svolgere operazioni tipiche di questo genere di servizio. Una carta prepagata senza IBAN, di tipo tradizionale, funziona come un bancomat e si può utilizzare per i pagamenti, ai POS o sugli e-commerce, o anche per ritirare fondi da uno sportello ATM. Si ricarica da un conto corrente d’appoggio, o in alcuni casi anche dallo sportello, con i contanti. La carta prepagata con IBAN, invece, offre una serie di servizi aggiuntivi, oltre a quelli disponibili con una classica carta prepagata senza IBAN.

I servizi disponibili in una Carta Conto Banco di Sardegna

Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, troviamo la carta prepagata con IBAN di Banco di Sardegna, che offre una lunga serie di servizi, perché il codice presente sulla stessa è quello di un conto corrente. Permette quindi di accedere al servizio di home banking, per ricevere ed effettuare bonifici da e verso altri conti correnti, pagare bollettini MAV o RAV, accreditare lo stipendio o la pensione, ricaricare il telefono, addebitare automaticamente le utenze. La Carta Conto di Banco di Sardegna può essere ricaricata presso le banche del gruppo BPER e dagli ATM del network “QuiMultibanca”, nei punti vendita Mooney e con bonifico da un qualsiasi conto corrente europeo e non. Tutti i servizi si possono gestire comodamente dal computer, o anche da smartphone e tablet tramite App. La differenza sostanziale con un conto corrente è il costo del servizio, che può essere azzerato, offrendo comunque un costo decisamente ridotto. Non solo, sono a basso costo anche le operazioni, cosa che rende questo strumento pratico e conveniente. Carta Conto è contactless e permette di effettuare pagamenti online, sicuri grazie al Secure Code di MasterCard.

Carta Conto Facile e Zero Canone

Banco di Sardegna offre due diverse tipologie di Carta Conto, che differiscono leggermente, per offrire ai propri clienti un servizio a misura delle loro esigenze. Carta Conto Facile prevede il pagamento di un piccolo canone mensile, di solo 1 euro e azzerato per chi ha meno di 30 anni; a fronte di tale pagamento non si pagano i prelievi e i bonifici e la carta consente di non pagare i primi 24 prelievi presso ATM di altre banche. Carta Zero invece non presenta alcun canone mensile, ma prevede un piccolo pagamento per prelievi presso altre banche e bonifici nazionali.

Come ottenere Carta Conto

Carta Conto di Banco di Sardegna è disponibile a chiunque abbia almeno 18 anni e un domicilio in Italia, che non sia già cliente di una banca del gruppo BPER. La si può richiedere direttamente online, dal sito della Banca, è sufficiente avere a disposizione il documento di identità e un numero di cellulare italiano.