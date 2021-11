Che malattia ha Celine Dion? Quando tornerà ad esibirsi?

Da qualche tempo i fan di Celine Dion sono in apprensione per la loro idola: infatti, la cantante ha dovuto cancellare diverse date del suo tour a causa di problemi di salute che le stanno rendendo impossibile stare sul palco. Stando alle informazioni che trapelano, Celine Dion sarebbe a letto preda di lancinanti dolori muscolari che le impedirebbero addirittura di camminare.

Come sempre accade in questi casi, in Rete stanno circolando le più disparate teorie circa la malattia di Celine Dion. I più agguerriti novax sostengono che la situazione delle cantante sia frutto di un effetto avverso della vaccinazione anti-Covid ma, ovviamente, si tratta di una tesi dettata più dal pregiudizio che da constatazioni di carattere medico. Proviamo insieme a ricostruire la vicenda e a mettere in fila tutte le informazioni di cui si dispone circa le condizioni di salute di Celine Dion.

Che malattia ha Celine Dion?

Secondo la sorella di Celine Dion, la cantante sarebbe vittima di dolori legati alla premenopausa e non quindi di chissà quale grave malattia invalidante. Se fosse realmente questa la causa del malessere dell’artista si tratterebbe di una problematica sicuramente molto dolorosa ma assolutamente reversibile. Ad alimentare l’ansia dei fan, però, ci sono alcune dichiarazioni da parte di un altro parente della cantante che alla rivista Here ha raccontato di una Celine Dion fortmente dimagrita e alle prese con dolori lancinanti.

La cantante, pur non apparendo in pubblico, ha di ”spasmi muscolari gravi e persistenti” ma ha anche fatto sapere di essere fortemente desiderosa di riprendere i concerti quanto prima, segno, quindi, che l’umore è buono e che già si sta pensando a un programma di recupero. Ricordiamo che Celine Dion ha di recente dovuto fare i conti con il grande dolore derivante dalla perdita del marito René Angélil venuto a mancare nel 2016.