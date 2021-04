Chi canterà il nuovo inno dell’Inter e quando uscirà?

Dopo aver ammodernato il suo logo, l’Inter è pronta a mettere mano anche al suo inno ufficiale nell’ambito di una rivoluzione che Suning vuole mettere in atto per cambiare l’immagine del club e renderla più al passo con i tempi. Ancora non ci sono informazioni ufficiali circa il nuovo inno dell’Inter che, stando alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, dovrebbe essere realizzato da Max Pezzali in collaborazione con il produttore Claudio Cecchetto.

Nonostante si sappia ancora poco o nulla di questo nuovo inno, i tifosi dell’Inter sono già insorti contro tutte questi cambiamenti portati avanti dalla proprietà, cambiamenti che a loro dire stanno cambiando l’identità stessa del club. Una grossa fetta della tifoseria è ancora sentimentalmente legata allo storico inno Pazza Inter che però non risuona più a San Siro già dalla scorsa stagione quando è stato sostituito da C’è solo l’Inter di Elio.

Chi canterà il nuovo inno dell’Inter?

Il nuovo inno dell’Inter dovrebbe essere scritto da Max Pezzali e Claudio Cecchetto e cantato da Mirko Mengozzi, storico speaker del Meazza nerazzurro. In realtà, come detto, ancora nulla è ufficiale e, a quanto pare, la società starebbe valutando varie proposte come, per esempio, quella di Povia o quella della coppia di produttori Merk&Kremont.

Di recente sono uscite alcune anticipazioni circa il brano di Max Pezzali che si intitola I M Inter e che, come detto, di fatto è il principale candidato a diventare l’inno che accompagnerà la compagine neroazzura nelle prossime stagioni che, come i tifosi bene sanno, saranno decisive per il definitivo rilancio della squadra dopo gli anni bui successivi alla fine dell’era Moratti.

Quando uscirà il nuovo inno dell’Inter?

Il nuovo inno dell’Inter dovrebbe essere lanciato entro la fine della stagione. È possibile che i tifosi possano ascoltare la loro nuova canzone già in occasione dell’ultima giornata di campionato che vedrà l’Inter affrontare l’Udinese a San Siro e, molto probabilmente, alzare al cielo il diciannovesimo scudetto della sua storia. In quell’occasione, purtroppo, gli spalti del Meazza saranno ancora vuoti ma già dal prossimo anno il nuovo inno potrebbe essere cantato dal vivo da qualche interista presente allo stadio, ammesso e non concesso che il brano riesca a entrare ne cuore e nella mente dei supporters.