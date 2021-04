Chi è Aldo Palmeri? Età, lavoro, Alessia Cammarota e Instagram

Aldo Palmeri ha incantato il pubblico televisivo nell’edizione 2013/2014 di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi

In quell’edizione il tronista scelse Alessia Cammarota, sua attuale moglie, con la quale ha costruito una bellissima famiglia residente tuttora a Catania. Una coppia da sogna che ha fatto sognare.

Aldo Palmeri: vita, età e lavoro

Aldo Palmeri, conosciuto per l’esperienza vissuta a Uomini e Donne 2013/14, nasce a Catania il 19 dicembre del 1990. Di segno Sagittario, l’ex tronista è strettamente legato alla sua Catania e in particolar modo alla famiglia, composta da tre sorelle più grandi e sei nipotini. Dopo essersi diplomato come perito chimico, Aldo non ha proseguito con la carriera università per lavorare, aiutando così la famiglia. Una volta conclusasi la parentesi nella trasmissione di Maria De Filippi, Aldo ha aperto a Catania un locale, il Keep Up, gestito con Alessia Cammarota.

Aldo Palmeri, l’esperienza a Uomini e Donne

Aldo sognava da sempre di lavorare in un laboratorio d’analisi ma per questioni economiche decise di cimentarsi nello spettacolo. Come? Presentandosi a Uomini e Donne: infatti, nella clip inviata alla redazione, il bel catanese si descriveva come un ragazzo semplice e genuino, ma testardo e deciso. In precedenza aveva partecipato a Ragazzi e ragazze, nel 2013. È proprio nel programma di Maria De Filippi che Aldo Palmeri scelse Alessia Cammarota, che già aveva preso parte al format come corteggiatrice di Francesco Monte.

Aldo Palmeri: vita privata, moglie e figli

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, napoletana doc classe 1992, sono sposati dal 2014 e hanno due bellissimi figli: Niccolò, nato nel 2015, e Leonardo, arrivato nel 2017. Di recente hanno perso un terzo figlio, un momento drammatico che la famiglia sta affrontando nel pieno silenzio.

Non sempre è tutto rose e fiori, e le difficoltà non sono mancate nella coppia. Nel 2016, infatti, l’ex tronista comunicava sui canali social la notizie della rottura a causa di un tradimento da parte sua. Nonostante le mille peripezie, Alessia lo ha perdonato e faticosamente hanno ricostruito il loro matrimonio.

Il profilo Instagram di Aldo Palmeri

Aldo Palmeri ha un profilo Instagram ufficiale (@aldopalmeri90) seguito da oltre 434 mila followers.