Chi è Anastasio? Wiki, biografia, età e vita privata del rapper

Chi è Marco Anastasio? Questa la domanda che si pongono i tanti fan di X Factor 12 dopo che il rapper ha totalizzato ben 4 si

Autore de La fine del mondo, Marco Anastasio, che in arte è Nasta, manda in estasi i 4 giudici di X Factor che gli dedicano ben quattro si. Il suo talento è parso subito evidente quando con “La fine del mondo” ha stregato il pubblico. Arriva da Meta di Sorrento e fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo alla Audition di X Factor con proprio con La fine del mondo.

Per i napoletani, e in particolare per i tifosi del Napoli, Marco Anastasio non è un volto nuovo: il primo guizzo di popolarità con una canzone su Maurizio Sarri. Il brano portato a X Factor 12 è però un concentrato di tecnica, lessico e impatto emozionale ed espressivo di grande rilievo.

Chi è Marco Anastasio? Wiki e vita privata

Della vita privata di Marco Anastasio si sa davvero poco. In arte è Nasta, è originario di Meta di Sorrento ed ha soli 21 anni. L’esordio, soprattutto nei confronti del grande pubblico napoletano, con la canzone sull’ex allenatore del Napoli: Come Maurizio Sarri. Quella fu l’occasione per mostrare al pubblico la grande violenza espressiva ed un modo del tutto nuovo per trasformare, in musica, le proprie emozioni.