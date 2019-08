Chi è Beatrice Valli? figli, biografia, foto e malattia

Giovanissima, Beatrice Valli è nata il 14 Gennaio 1995 a Bologna. Del segno del Capricorno è alta 1,70 m e pesa 50 Kg. Beatrice ha 2 sorelle di cui una, Ludovica, è stata anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la trasmissione che ha dato l’opportunità a Beatrice di farsi conoscere dal pubblico televisivo. È proprio nel daytime di Maria De Filippi che la Valli ha conosciuto il suo attuale compagno, Marco Fantini. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Beatrice ha lavorato nel negozio di suo zio. Successivamente, nel 2015 e 2016 ha partecipato al Coca Cola Summer Festival, sempre in onda su Canale 5, in qualità di intervistatrice nel backstage della manifestazione.

Chi è Beatrice Valli?

Seppur giovanissima, Beatrice Valli ha già 2 figli. Il primo, Alessandro, avuto dal calciatore della Correggese calcio Nicolas Bovi. La loro relazione, terminata poco prima dell’ingresso di Beatrice nello studio di Uomini e donne, le ha portato numerose critiche da parte delle altre corteggiatrici per il periodo,a detta delle altre, troppo breve intercorso tra la fine della sua relazione e l’inizio del programma di canale 5. La ragazza, però, dopo una breve titubanza iniziale è stata scelta dall’attuale compagno Marco Fantini, padre della sua seconda figlia, Bianca.

I figli

Beatrice si sente, prima di tutto, una mamma. Durante un’intervista, la Valli spiega come riesca a conciliare lavoro e famiglia: “E’ un bel problema, ma cerco di mediare tutti gli impegni, voglio stare il più possibile con i miei bambini ma allo stesso tempo lavorare sodo e crearmi un futuro e qualcosa che possa giovare a lungo termine. Fin da piccola comunque se volevo fare una cosa dovevo realizzarla proprio come faccio adesso. Sono testarda, mi pongo sempre grandi obiettivi, ma sto realizzando i sogni che ho sempre avuto: una famiglia gigantesca e una grossa carriera.”

Chi è Beatrice Valli: il rapporto con i fan

Il profilo Instagram di Beatrice Valli è molto seguito. Sulla pagina social l’ex corteggiatrice posta giornalmente numerosi outfit, consigli di bellezza e per mantenersi in forma. Lei stessa ammette di dare molta importanza al rapporto con i fan: “Ho un bel rapporto con i follower, ma non con gli haters. Mi infastidiscono quelle pagine che insultano le persone solo per il gusto di giudicare. Mentre con i miei fan ci parlo come se fossi un’amica, una cugina o una sorella. A volte ricevo messaggi stupendi altri invece dove cercano supporto in me, o consigli. Tendo sempre a rispondere a tutti, se posso nell’immediato. Tutte le sere mi ritaglio almeno un’ora da dedicare completamente a loro. Credo sia davvero importante creare un legame con queste persone, alla fine è grazie a loro se oggi sono quella che sono.”

Chi è Beatrice Valli: tatuaggi e curiosità

Ha un tatuaggio con il nome del figlio Alessandro, delle farfalle e un rosario. Sulla mano invece ha la scritta “pretty woman“. Poco tempo fa, la Valli fu attaccata su Instagram da una follower che, commentando una foto di Beatrice con in braccio la figlia Bianca, le scrisse: “Tu sei così bella… ma lei da dove è uscita? È proprio bruttina..”. L’influencer, risentita dal commento poco garbato, rispose alla follower senza troppi giri di parole: “Ci vuole più rispetto, credo! Non si può sentire davvero! Anche se non fosse bella (per te), non si dice, per rispetto mio e di Marco. Credo che ogni bimbo sia bello a modo suo, e credo che solo crescendo si possa dire ciò. Per di più a una bimba così piccola. Comunque te lo posso assicurare, ha dei lineamenti così belli che diventerà molto più bella di me, ma la cosa importante e glielo auguro con tutto il cuore, spero sia la donna più felice del mondo, che possa realizzarsi e realizzare tutti i suoi sogni.”

Le condizioni di salute

Negli ultimi tempi Beatrice Valli è tornata a far parlare di sé per dei fastidiosi problemi di salute: infatti, la influencer è stata costretta di recente a un ricovero a causa di forti fitte all’addome che ne hanno intralciato anche la carriera. Non si sa molto sulla malattia che abbia causato il disturbo, stando a quanto è dato conoscere si sarebbe trattato di almeno due infezioni che sarebbero state curate perfettamente. Beatrice Valli ha ripreso la sua regolare attività lavorativa e attraverso i social ha rassicurato i suoi fan affermando che per lei adesso è importante solo ”volersi bene”.