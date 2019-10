Chi é Benedetta Bosi? Età, biografia della fidanzata di Briatore

Il noto imprenditore Flavio Briatore è stato paparazzato in compagnia di una nuova fidanzata. Dopo la separazione con Elisabetta Gregoraci sembra aver trovato l’amore.

La nuova fiamma di Briatore

La nuova fiamma di Briatore si chiama Benedetta Bosi e ha vent’anni (49 anni meno di lui). Originaria di Massa ma trasferitasi a Milano, Benedetta non è un volto del mondo dello spettacolo: l’unica informazione sul suo conto è che è stata Miss Carnevale a Pietra Santa in provincia di Lucca nel 2017 e studia legge per diventare magistrato ma non esclude la possibilità di entrare nel mondo della moda. Secondo le prime indiscrezioni i due si sono conosciuti durante una cena a Monte Carlo.

I due dopo aver trascorso del tempo a Montecarlo sono volati in Kenya precisamente a Malindi. A pubblicare le immagini di quella che potrebbe essere la prima vacanza della presunta, nuova coppia è il settimanale Chi che ha immortalato i due in atteggiamenti confidenziali evidenziando il grande affiatamento che c’è tra i due nonostante la grande differenza d’età.

La Bosi ha ricevuto molte critiche per la love story appena iniziata e da quaIche giorno avrebbe chiuso il proprio account instagram «Quando hai i soldi, non hai bisogno di altro per conquistare le ragazze», uno dei commenti più ricorrenti sui social network. La coppia al momento non ha rilasciato dichiarazioni.