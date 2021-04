Chi è Biagio Di Maro? Instagram, Età, Segno Zodiacale e Lavoro

Biagio Di Maro è il cavaliere che sta sorprendendo nel reality show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Biagio, come si fa chiamare, sta frequentando attualmente la bella dama Isabella Ricci

Tra vita privata, lavoro ed età: ecco tutto quello che c’è da sapere sul protagonista di U&D.

Biagio Di Maro: età, segno zodiacale e lavoro

Nato a Napoli nel 1967, Biagio Di Maro è una persona estremamente riservata che non ama spettacolarizzare la sua vita privata. Non trapelano dettagli sul giorni di nascita, si sa solo che è rimasto vedovo e ha tre figli. Di professione fa l’escavatorista nei cantieri e, per di più, si dedica alla vendita delle spettacolari prelibatezze campane: le mozzarelle di bufala.

Si è fatto conoscere presso il pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione in qualità di cavaliere all’Edizione 2021 di Uomini e Donne.

Biagio Di Maro, il profilo Instagram

Il cavaliere di Uomini e Donne, Biagio Di Maro, è solito postare su Instagram (@biagio10dimaro) momenti di quotidianità divisi tra svago, lavoro e divertimento. Su Instagram, dove peraltro è seguito da oltre 1.227 followers, non manca di mostrare i suoi tatuaggi e l’eleganza che lo contraddistinguono.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne

La prima apparizione di Biagio Di Maro a Uomini e Donne risale allo scorso settembre per conoscere la dama Gemma Galgani. La Galgani però sposta la sua attenzione sull’altro corteggiatore, Paolo Gozzi, col quale esce per un breve periodo salvo poi terminare. Chiusa la parentesi col giovane Nicola Vivarelli, la dama bianca ritorna sui suoi passi e decide di approfondire la conoscenza con Biagio che nel frattempo ha conosciuto Sabina e Maria. Entrambe, spinte da motivi diversi, decidono di non frequentarlo più. Anche Gemma prende la medesima decisione nella puntata del 14 dicembre. Finita la conoscenza con Angela Biagio, il cavaliere sta frequentando Isabella Ricci, con la quale è scoccato un bacio a marzo 2021.