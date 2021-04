Chi è Carolina, corteggiatrice di Uomini e Donne? Età, cognome e Instagram

Carolina è la nuova corteggiatrice del tronista Giacomo Czerny che sta incantando con la sua bellezza l’attuale edizione di Uomini e Donne

Carolina di Uomini e Donne: cognome, età e lavoro

Nata il 28 giugno del 1997 ad Albano Laziale, in provincia di Roma, sotto il segno del Cancro, Carolina è la nuova corteggiatrice che ha sceso le gradinate del set di Uomini e Donne per conquistare il tronista ligure Giacomo Czerny. La giovane, il cui cognome è Ronca, è una ragazza molto riservata. Pochi dettagli trapelano sul suo percorso di studi: infatti si sa con certezza che si è laureata con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Anche in questo caso rimane sconosciuto il corso di studi frequentato.

Carolina, la nuova corteggiatrice di Giacomo Czerny

Come accennato in precedenza, Carolina Ronca è una corteggiatrice del reality Uomini e Donne, programma storico condotto su canale 5 da Maria De Filippi. La bella romana ha deciso di corteggiare Giacomo Czerny, tronista ligure dell’edizione 2020/2021, che in esterna porta anche Martina Grado e con Olga Francavilla.

Carolina Ronca, la vita privata

Non si sa nulla sulla carriera lavorativa e sulla vita privata e sentimentale di Carolina Ronca. La giovane corteggiatrice, essendo molto discreta, non aggiunge elementi in merito e, considerata la sua partecipazione all’edizione 2020/2021 di Uomini e Donne, è single. Di recente ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove ha spiegato l’obiettivo della sua partecipazione al dating show: conoscere un ragazzo competitivo e capace di tenerle testa, che condivida con lei passioni e hobbies, insomma la quotidianità.

Il profilo Instagram di Carolina di Uomini e Donne

La corteggiatrice Carolina Ronca ha un profilo Instagram (@insta_kerol) seguito da quasi 15 mila followers.