Chi è Clementino? Età, Canzoni, Fidanzata e Instagram del rapper

Clementino è un rapper avellinese molto conosciuto e amato dal pubblico, che recentemente ha partecipato a Pechino Express e al talent show The Voice Senior in qualità di giudice

Clementino: età, canzoni e carriera

All’anagrafe Clemente Maccaro, nasce ad Avellino il 21 dicembre del 1982 sotto il segno del Sagittario. Sin da piccolo nutre una profonda passione per la musica ed esempi in tal senso non mancano nella sua famiglia: infatti il fratello suona il blues mentre la sorella si dedica alla lirica. Dal canto suo Clementino, suo nome d’arte, si affaccia sul panorama musicale a 14 anni quando entra nel Trema Crew e TCK Crew. Esperienza che gli permette di migliorare la tecnica del freestyle e lo catapulta in prima posizione nella competizione di freestyling Tecniche Perfette battendo Ensi.

Nel corso della sua carriera ottiene il primo contratto discografico con Lynx Record cui segue poi, nel 2006, la pubblicazione di Napolimanicomio, con la collaborazione di OneMic, Kiave e Francesco Paura. Nel 2009 tocca all’album Afterparty, che conta ancora una volta la partecipazione di Dj Tayone e Francesco Pausa, i quali fondano tra l’altro Videomind. Due anni dopo pubblica il disco I.E.N.A e, l’anno successivo, è la volta di Armageddon, terzo album. Il rapper vanta peraltro collaborazioni importanti con artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Snoop Dog e tanti altri.

Oltremodo è un noto personaggio televisivo molto apprezzato come dimostra la sua partecipazione a Pechino Express e, di recente, è stato coach e giudice di The Voice Senior, trasmissione Rai condotto da Antonella Clerici. Nella giuria figuravano anche Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Jasmine e Al Bano Carrisi.

Chi è la fidanzata di Clementino?

Per quanto riguarda la vita sentimentale il noto rapper sarebbe al momento single e gli sono stati attribuiti alcuni flirt, tra questi Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco.

Clementino, il profilo Instagram

Clementino ha un profilo Instagram (@clementinoiena) seguito da oltre 1 milione di followers.