Chi è Davide Rossi? Il figlio di Vasco Rossi condannato per lesioni stradali

Davide Rossi è il primogenito di Vasco Rossi nato dalla relazione del rocker con Stefania Trucillo. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più su di lui e la sua vita.

Il cognome Rossi è uno dei più diffusi in Italia ma per qualcuno di certo non è sinonimo di anonimato. Un simile destino è toccato a Vasco Rossi e i suoi tre figli avuti ognuno con una donna diversa. Il primo è stato Davide nato a Pagani nel 1986 e adesso finito al centro delle cronache per essere stato condannato a 10 mesi di carcere per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale per un incidente avvenuto a Roma il 16 settembre 2016.

Secondo l’accusa, il figlio di Vasco in quella occasione non si fermò a uno stop e travolse un’automobile con a bordo due donne che, purtroppo, subirono gravi danni da quell’incidente. Il ragazzo si è sempre difeso affermando che alla guida della macchina ci fosse l’amico Simone Spadano il quale, a dire di Davide Rossi, sarebbe stato anche incaricato di soccorre i passeggeri dell’altra vettura mentre lui portava a casa la terza persona presente all’interno della macchina in preda a uno stato di forte shock.

Chi è Davide Rossi?

Davide Rossi è nato a Pagani il 24 aprile 1986 dalla rockstar Vasco Rossi e da Stefania Trucillo. Il grande pubblico lo conosce anche per alcune sue esperienze televisive come, per esempio, la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 in cui ricoprì il ruolo di corteggiatore. La sua carriera non sembra essere ancora decollata visto che, come da lui stesso affermato, non naviga nell’oro e non ha ancora un lavoro stabile.

La condanna ricevuta dal giudice monocratico di Roma di certo non lo aiuterà ma, ovviamente, bisognerà aspettare tutti e tre i gradi di giudizio per stabile una verità processuale che il ragazzo, naturalmente, spera sia diversa da quella sentenziata in primo grado. A favore della tesi di Davide Rossi ci sarebbe un Cid firmato da Spadano all’epoca dei fatti, circostanza questa che, però, per il momento, ha portato solo alla condanna a nove mesi per favoreggiamento per lo Spadano stesso.