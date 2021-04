Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax? Wiki, età, altezza, figlio e Instagram

Elaina Coker è una fotografa ed ex modella americana conosciuta soprattutto per essere la moglie di J-Ax, tra i più amati artisti della musica italiana e internazionale

Appassionata di fotografia e di ritrattistica, la bella Elaina è una donna molto discreta che non si appresta a pubblicizzare la propria vita privata, specie se ciò riguarda la sua famiglia, nonostante sia seguita da oltre 40 mila followers su Instagram (@iamelainacoker). Ma cosa sappiamo della moglie di J-Ax?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elaina Coker (@iamelainacoker)

Elaina Coker: età, peso, altezza e carriera

All’anagrafe Elaina Catherine Coker, nasce il 12 novembre del 1977 a Miami, in Florida, sotto il segno dello Scorpione. È alta 180 cm. Ben presto esordisce come modella giungendo sino in Italia, dove sfila per le più grandi passerelle di moda e ottenendo così una certa notorietà. Nel frattempo nutre una profonda passione per la fotografia che la spinge ad abbandonare il mondo della moda e a dedicarsi anima e corpo alla macchina fotografica, tutte queste motivazioni la spingono a fondare la sua agenzia: la Elaina Cocker Photography. La moglie di J-Ax si occupa prevalentemente di fashion photography e di ritrattistica.

Elaina Coker, la vita privata

Elaina Coker è sposata con Alessandro Aleotti, altrimenti conosciuto come J-Ax (Alessandro Aleotti), dal 28 aprile 2007. I due sono genitori di Nicholas, nato grazie alla fecondazione assistita nel febbraio 2017. Proprio il piccolo ha stravolto in positivo la vita della coppia, soprattutto del rapper, come ammesso a più riprese: “Sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato”.

Il cantante milanese ha dedicato a suo figlio la bellissima canzone Tutto suo madre, in cui racconta la gioia di essere padre, gli scivoloni commessi in passato e lasciati alle spalle.