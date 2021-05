Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti? Età, Instagram, Lavoro e Figli

Francesca Vaccaro è una costumista televisiva e stilista conosciuta soprattutto per essere la moglie di Carlo Conti, celebre showman e conduttore televisivo molto amato dal pubblico

Classe 1972, la bellissima Francesca Vaccaro ha conosciuto la sua dolce metà nella trasmissione Domenica In nel 2010 e da allora è stato un vero e proprio colpo di fulmine culminato nel matrimonio. Di quell’incontro ha parlato Carlo Conti in una recente intervista: “Prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Francesca Vaccaro, la carriera

Appassionata da sempre di moda, Francesca Vaccaro esordisce nel mondo della moda assumendo il ruolo di direttore creativo del brand Coutu nel 2016, dove realizza capi e accessori eleganti. Tra l’altro lavora come costumista nel set di Domenica In, programma targato Rai 1 dove conosce nel 2010 Carlo Conti. Oggi è una donna affermata e di carriera.

Francesca Vaccaro e il marito Carlo Conti

Francesca Vaccaro e Carlo Conti si sono conosciuti nel 2010 dietro le quinte di Domenica In. Tra i due, come ha dichiarato in più di un’occasione l’affermato conduttore televisivo, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, concretizzatosi poi nel matrimonio celebrato sulle colline fiorentine nel 2012. Il loro testimone di nozze è stato niente di meno che Leonardo Pieraccioni, amico dello sposo e famoso attore di origini toscane.

Dal canto suo, Carlo Conti ha sempre confessato che sua moglie gli ha sconvolto letteralmente la vita in positivo: infatti è cambiato nel suo modo di essere “Don Giovanni”, come si considerava, e adesso è un uomo che apprezza e ama la sola compagna di vita che tra l’altro gli ha donato un bellissimo figlio e il cui nome è Matteo, nato nel 2014.

Il profilo Instagram di Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro è molto attiva su Instagram (@francescavaccaro27), dove è solita condividere frame di vita privata e i suoi lavori. Al momento è seguita da oltre 23 mila followers.