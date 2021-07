Chi è Luvi De Andrè? Wiki, Instagram e Immagini della cantante

Luvi De Andrè è il nome d’arte di Luisa Vittoria De Andrè, figlia del grande Faber e di Dori Ghezzi. La ragazza ha seguito le orme dei genitori ed è diventata una cantante. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

La storia della musica è costellata di figli d’arte che non hanno potuto fare a meno di seguire le orme dei genitori. È successo anche a Fabrizio De Andrè i cui figli hanno provato a trovare la loro strada nel mondo della musica nonostante il peso del cognome che portano. In particolare oggi vogliamo concentrarci su Luvi De Andrè, secondogenita del grande cantautore nata dall’amore con Dori Ghezzi.

Luvi ha avviato la sua carriera all’ombra del padre ma ha poi trovato il modo di fare strada con le sue gambe anche dopo la scomparsa di Fabrizio. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più su Luvi De Andrè, la sua vita e la sua carriera.

Chi è Luvi De Andrè?

Luvi De Andrè è una cantante con alle spalle già oltre venti anni di carriera anche se con un solo album da solista all’attivo: Io non sono innocente uscito nel 2006. La sua esperienza musicale è iniziata nel 1996 quando ad appena diciannove anni Fabrizio De Andrè la volle come corista nel suo disco Anime salve. Tra il il 1997 e il 1998 ha seguito il padre nel corso del tour Mi innamoravo di tutto che, purtroppo, fu anche l’ultimo che il cantautore riuscì a portare a termine.

Dopo la scomparsa del padre, Luvi De Andrè ha continuato la sua esperienza nel mondo della musica e nel 2006 ha rilasciato il suo primo album dal provocatorio titolo Io non sono innocente. Negli ultimi anni ha continuato a frequentare l’ambiente collaborando con Claudio Fossati, altro figlio d’arte dal cognome impegnativo. Nel 2014 è diventata madre di Demetrio nato dalla relazione con il compagno Robin. Di recente si è fatta notare per una decisa battaglia contro il decreto Lorenzin che imponeva l’obbligo di alcuni vaccini per i bambini in età scolare. La cantante non ha un profilo Instagram ufficiale.