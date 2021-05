Chi è Mary Falconieri? Età, quando si sposa, Instagram e fidanzato

Protagonista del Grande Fratello 2014, Mary Falconieri è conosciuta anche per la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini, naufragata mesi dopo

Nonostante la burrasca la bella infermiera originaria di Nardò ha ritrovato il sorriso con l’attuale fidanzato, Giuseppe Matteo Schiavello. La coppia, felicemente unita dal 2018, si sposerà questa estate.

Mary Falconieri: età, vita privata e Giovanni Angiolini

Mary Falconieri nasce a Nardò, in provincia di Lecce, nel 1992. Dopo aver partecipato all’età di 19 anni a Veline e successivamente a Miss Italia 2011, dove arriva in finale con la fascia di Miss Cinema Puglia, la bella infermiera (è questa la sua professione) si fa conoscere quando entra dentro la casa più spiata d’Italia nell’edizione del 2014. Proprio in quell’edizione del Grande Fratello Mary Falconieri conosce Giovanni Angiolini, rinomato ortopedico semplicemente soprannominato “Dottor Giò”, con il quale ben presto si lega sentimentalmente.

Nonostante le premesse fossero ottime, la relazione si conclude mesi dopo tra accuse reciproche e veleni: Mary a tal proposito lo accusò di tradimenti e soprattutto di non averla sostenuta in uno dei momenti più delicati della sua vita, coincidente con la scoperta di essere affetta da una mutazione genetica che le avrebbe potuto arrecare il cancro al seno. Questa scoperta la spinse di fatto a sottoporsi a una doppia mastectomia.

Messasi alle spalle quel brutto periodo, Mary Falconieri è felicemente fidanzata con un avvocato di nome Giuseppe Matteo Schiavello. La coppia dovrebbe sposarsi questa estate.

Giuseppe Matteo Schiavello, chi è il futuro marito

Classe 1990, Giuseppe Matteo Schiavello è un avvocato affermato che ben presto diventerà il futuro marito di Mary Schiavello, peraltro ama viaggiare e le moto. La scintilla tra i due sembrerebbe scoppiata all’inizio del 2018 e da allora risultano inseparabili, come mostrano attraverso le dediche d’amore e i post pubblicati su Instagram.

Mary Falconieri su Instagram

Mary Falconieri ha un profilo Instagram ufficiale (@maryfalconieri) seguito da 228mila followers.