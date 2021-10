Chi è Michela Marzano? Libri, genitori e compagno della filosofa e scrittrice

Michela Marzano è l’autrice di Stirpe e vergogna e numerosissimi altri saggi sia in italiano che in francese. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più sulla sua vita e sul suo lavoro.

Il pubblico della televisione generalista negli ultimi giorni sta familiarizzando con il viso e la voce di Michela Marzano, filosofa e scrittrice attualmente in libreria con il suo Stirpe e vergogna, un libro molto significativo in cui l’autrice analizza e la storia della sua famiglia e del nostro Paese. L’autrice ha raccontato di essere nipote di un fascista della prima ora fortemente reazionario e conservatore ma che in famiglia molto raramente si è potuto parlare di questa situazione, segno di una difficoltà a fare i conti con la fase storica del fascismo che, purtroppo, riguarda l’intera società italiana.

Quella di Michela Marzano è una figura molto nota negli ambienti intellettuali e politici italiani e non solo: infatti, la filosofa è stata docente all’Università di Parigi V: René Descartes e dal 2013 al 2018 ha occupato una seggio alla Camera dei Deputati.

Chi è Michela Marzano?

Michela Marzano è una scrittrice, filosofa, docente universitaria ed ex politica. Nata a Roma il 20 agosto 1970, la Marzano ha studiato all’Università di Pisa per poi specializzarsi in filosofia presso la Scuola Normale. La sua prima esperienza professionale è come docente, mestiere che la porta a trasferirsi a Parigi per diverse esperienze molto formative. Il rientro in Italia avviene nel 2013 quando il Partito Democratico le propone una candidatura per un seggio alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 1.

L’esperienza in Parlamento di Michela Marzano non è stata delle più semplici: infatti, spesso si è trovata nelle condizioni di dover esprimere dissenso rispetto alla linea sostenuta dal suo partito all’interno di una legislatura con molti scossoni interni alla maggioranza di Governo. La Marzano è tra le principali sostenitrici della Legge Cirinnà ma decide di uscire dal gruppo parlamentare del Partito Democratico in seguito allo stralcio del passaggio riguardante la possibilità di adozione del figlio del partner all’interno di una coppia omosessuale.

La sua esperienza da deputata continua nel gruppo misto e finisce nel 2018 quando non viene ricandidata. Naturalmente, nonostante la ripresa della sua attività accademica, non ha mai smesso di occuparsi di politica e ciò è testimoniato da suoi numerosi scritti e interventi televisivi relativi anche alla gestione della pandemia e no-vax.

Michela Marzano: bibliografia

La bibliografia di Michela Marzano annovera numerosi titoli pubblicati in Italia ma anche in quella Francia che rappresenta una sorta di patria d’adozione per la filosofa. La sua opera prima si intitola Penser le corps e risale al 2002 ma è possibile ottenere informazioni più dettagliate circa tutti i suoi lavori nella sezione dedicata del suo sito ufficiale.

Michela Marzano, vita privata: genitori e compagno

Michela Marzano è sposata con il critico letterario francese Jacques De Saint Victor. I suoi genitori sono Ferruccio Marzano e la moglie Paola mentre il fratello si chiama Arturo. Come anticipato, nel suo ultimo libro non mancano i riferimenti alla sua famiglia, soprattutto alla parte maschile con il racconto delle idee politiche del nonno e della differenza con le sue e del fratello.