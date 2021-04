Chi è Myss Keta? Wiki, Età, Viso, Instagram, Sanremo e Foto

Myss Keta (M¥SS KETA) è una rapper milanese che fa parlare molto di sé per il look mascherato alquanto eccentrico

Si è fatta conoscere presso il grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 e, tra le tante, ha collaborato con Elettra Lamborghini.

Myss Keta: Wiki, biografia, nome vero ed età

Non si sa molto sulla vera identità di Myss Keta, né tanto meno trapela nulla circa la sua infanzia. Tuttavia emerge un particolare importante sul nome vero della rapper, che infatti si chiamerebbe Monica. A rivelarlo sarebbe stato inavvertitamente Tommaso Zorzi durante l’esperienza al Grande Fratello VIP 2020: il vincitore di questa edizione avrebbe risposto per sbaglio alla domanda dell’altro concorrente, Andrea Zelletta. Proprio quest’ultimo avrebbe quindi chiesto a Zorzi se il suo nome fosse “Fede” ma lui ha negato, precisando che Myss Keta sarebbe “Monica”. Per quanto riguarda la vita privata, aleggia il mistero sullo status sentimentale e i gusti della rapper milanese.

Myss Keta, il nome d’arte

Myss Keta, il cui design grafico è M¥SS KETA, è un personaggio creato appositamente nel 2013 dal collettivo milanese Motel Forlanini, in particolare sono tre le menti che hanno realizzato il progetto: Stefano Riva (Producer), Simone Rovellini (Regista) e Dario Pigato (Grafico). L’obiettivo è quello di rappresentare concretamente l’identità, lo stile e la cultura underground di Milano.

Lavoro e canzoni di Myss Keta

Il singolo d’esordio di Myss Keta è Milano, Sushi e coca, dedicata alla città natale del suo personaggio. Nel 2015 pubblica Burqua di Gucci e Le ragazze di Porta Venezia, dove presenta le sue fidate collaboratrici: Miuccia Panda, Donatella, la Prada, la Cha Cha e la Iban. Un anno dopo debutta il Mixtape L’angelo dall’occhiale da sera.

Come ha ammesso in varie interviste, Myss Keta rappresenta nelle sue canzoni l’evolversi della personalità e della maturazione: difatti, se i primi singoli (specie quelli contenuti nell’album Una vita in Capslock del 2018) descrivono i suoi demoni interiori, è con le nuove che avviene la catarsi. Nel 2019 esce il disco Paprika a cui hanno collaborato diversi artisti come Wayne Santana (Dpg), Mahmood, Gue Pequeno, Elodie, Gemitaiz, Gabry Ponte e molti altri ancora.

Inoltre ha partecipato alla seconda serata (dedicata ai duetti) al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus: per l’occasione ha duettato con Elettra Lamborghini in Non succederà più.

Il viso vero di Myss Keta

Myss Keta come non l’abbiamo mai vista, senza mascherina né occhiali. Ebbene, di recente la rapper milanese è stata paparazzata dai fotografi del Settimanale Vero in un momento di pausa dalle riprese di Celebrity Hunted, serie tv trasmessa su Amazon di cui tra l’altro è protagonista. L’artista, nota per la sua abilità di celare la propria identità, è stata ripresa in un attimo di relax con un drink in mano e intenta a sorridere, a volto scoperto.

Myss Keta, il profilo Instagram

Myss Keta è molto attiva sui profili social, in particolar modo su Instagram. Proprio su Instagram (@myss.keta), dove viene seguita da oltre 325 mila followers, la rapper non perde occasione per mostrare il suo look sgargiante e le maschere sui generiis.