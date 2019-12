Chi è Nicola Circelli? Il nuovo proprietario dell’Avellino Calcio

L’Avellino ha trovato ancora una volta un nuovo proprietario, stiamo parlando di Nicola Circelli che ha acquisito la società da De Cesare. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Circelli e il suo passato.

Siamo ancora una volta qui a parlarvi di un passaggio di proprietà per la società dell’Avellino Calcio che, dopo le ansie di questa estate e i problemi di Sidigas, passa da De Cesare a Nicola Circelli. Questa mattina c’è stato il passaggio dal notaio ma ancora c’è da chiarire come saranno distribuite le quote societarie e gli incarichi tra Circelli e i suoi ”compagni di avventura” Izzo e Martone.

Chi è Nicola Circelli?

Nicola Circelli è un imprenditore quarantaseienne operante nell’ambito della produzione di metalli e infissi. Quella con l’Avellino non sarà la sua prima esperienza nel mondo del calcio poiché è già stato presidente del Campobasso che ha guidato nel campionato di Serie D prima di un burrascoso addio questa estate in seguito a un passaggio di proprietà della società. Circelli e Izzo hanno acquisito dal notaio il 100% delle quote, resta solo da chiarire se a De Cesare rimanga o meno il diritto di recompra, e già si è a lavoro per programmare il prossimo futuro dell’Avellino Calcio a livello tecnico. La volontà di far bene con il club irpino è stata ovviamente sottolineata nelle prime dichiarazioni di Circelli che ha chiarito che le posizioni di allenatore e dirigenti sono ancora tutte da valutare dato che i risultati sostanzialmente ci sono e quindi non è detto che, come spesso accade quando le società cambiano guida, ci sia una rivoluzione.