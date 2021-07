Chi è Sigfrido Ranucci? Moglie, Scorta, Biografia e Orientamento Politico

Sigfrido Ranucci è uno dei giornalisti più chiacchierati del momento ma cosa si sa su di lui, la sua carriera e la sua vita privata? Ecco tutte le informazioni più utili.

Report è da anni il punto di riferimento di quel pubblico televisivo che alle accese discussioni da talk show preferisce il vero giornalismo di inchiesta. Tantissimi sono i temi scottanti trattati in questi anni in cui alla conduzione del programma si sono alternati due importanti giornalisti come Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci che è alla guida anche dell’edizione in corso.

Con la sua importante corporatura e il suo stile ironico ma autorevole, Ranucci ha raggiunto la stima di praticamente tutti gli spettatori abituali del programma ma non tutti sembrano apprezzare il lavoro svolto da lui e dalla sua redazione: infatti, di recente la trasmissione è stata destinataria di gravi minacce.

Chi è Sigfrido Ranucci?

Sigfrido Ranucci è un giornalista e conduttore televisivo. Alla fine degli anni ’80, al termine degli studi in Lettere, ha iniziato la sua carriera giornalistica nella redazione di Paese Sera prima di approdare in televisione entrando a far parte della squadra del TG3. Nei primi anni in Rai diverse sono le esperienze che Ranucci ha l’opportunità di fare e la più significativa è probabilmente quella di inviato nei Balcani per raccontare il drammatico conflitto che insanguinato quella terra sul finire del secolo scorso.

Negli anni si specializza nel giornalismo di inchiesta e porta a galla questioni molto scottanti come, per esempio, l’utilizzo di armi non convenzionali da parte dell’esercito americano nel corso della guerra in Iraq. Dal 2006 inizia l’avventura nella redazione di Report all’epoca capitanata dalla Gabanelli. Nel 2009 pubblica il libro Il patto: da Ciancimino a Dell’Utri in cui, attraverso il racconto di un pentito, vengono raccontate vicende molto oscure relative alla stagione delle stragi mafiose. Nel 2017 succede a Milena Gabanelli nella conduzione di Report che, come detto, porta avanti tutt’oggi.

Chi è la moglie di Sigfrido Ranucci?

Della vita privata di SIgfrido Ranucci si sa poco e niente: infatti, un po’ per serietà e un po’ per precauzione il giornalista non si è mai esposto molto in tal senso anche se sappiamo che è sposato e che ha figli rigorosamente vaccinati come da lui stesso dichiarato in risposta a chi, in seguito a una sua inchiesta di qualche anno fa, gli dava del no-vax.

Qual è l’orientamento politico di Sigfrido Ranucci?

Da buon giornalista, Sigfrido Ranucci non ha mai reso noto il suo orientamento politico ed è anche per questo che, a seconda dello schieramento di appartenenza dei protagonisti delle sue inchieste, gli vengono attribuite spesso e volentieri casacche politiche anche diverse tra loro. In realtà le inchieste di Report colpiscono la politica in maniera abbastanza trasversale e, pertanto, non è possibile a partire dal suo lavoro capire quale sia l’orientamento politico di Sigfrido Ranucci.