Chi era Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia

Il mondo del calcio piange Maurizio Zamparini, ex patron di Palermo e Venezia morto nella notte all’età di 80 anni presso l’Ospedale Cotignola di Ravenna

L’imprenditore friulano, che aveva anche la nomina di essere un “mangia allenatori”, era stato ricoverato il 27 dicembre scorso all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e successivamente operato d’urgenza all’addome per una brutta peritonite. Dopo alcuni giorni passati in terapia intensiva post intervento, Zamparini si era ripreso al punto tale da tornare a casa. Si tratta di un altro lutto grave dopo la scomparsa, per ischemia, del figlio di 23 anni Armando che risiedeva a Londra.

Chi era Maurizio Zamparini?

Maurizio Zamparini, nato il 9 giugno del 1941 a Bagnaria Arsa, è stato un imprenditore nonché dirigente sportivo di successo che ha fatto le fortune del Palermo Calcio e del Venezia, ma procediamo nell’ordine. Nella sua lunga carriera ha lavorato in diversi settori tra cui il campo immobiliare commerciale, immobiliare turistico, immobiliare residenziale, agricolo ed energetico.

Le imprese di Zamparini

Maurizio Zamparini si è occupato principalmente di gestione delle risorse finanziarie acquisite in seguito alla vendita, alla francese Conforama, della catena commerciale Mercatone Zeta, fondata da lui stesso; non è un caso infatti che la “MZ”, adibita alla creazione o acquisizione di società da immettere nella grande distribuzione per poi vederle, indichi sia le iniziali dell’azienda che quelle del proprietario steso. Zamparini, dal 1972 al 2001, ha gestito all’attivo venti centri commerciali poi venduti nel 2001 per una cifra attorno a 1000 miliardi di lire italiane. In Sicilia possiede alcuni centri commerciali tra cui Conca D’oro, che sorge a Fondo Raffo, vicino alla Via Lanza di Scalea, terreno acquistato nel marzo del 2009.

Zamparini nel mondo del calcio

Il suo nome è legato soprattutto a due club: Venezia e Palermo. Proprio col club rosanero, acquistato per 15 milioni di euro da Franco Sensi il 21 luglio 2002, raggiunge record su record a partire dal ritorno dopo più 30 anni in Serie A. Sulla panchina palermitana sedeva Francesco Guidolin, artefice della promozione nella massima serie e delle successive qualificazioni nelle coppe europee, in particolare in COPPA UEFA (ora Europa League) nel 2005, nel 2006 e nel 2007.

Dopo tre anni di lontananza dalle competizioni europee, il Palermo vi ritorna sotto la guida dell’allenatore Delio Rossi, nel 2010 e nel 2011. Sempre nel 2011 i rosanero arrivano fino alla finale di Coppa Italia, giocata allo Stadio Olimpico di Roma a maggio, persa poi per 1-3 contro l’Inter.

I giocatori scoperti da Zamparini

Nel suo periodo di permanenza a Palermo come presidente e numero uno del club, Maurizio Zamparini ha avuto un certo “naso”, o meglio dire intuizione, per la scoperta di giocatori promettenti poi divenuti campioni. Tra questi si ricordano Toni, Sirigu, Pastore, Cavani e Paulo Dybala per citarne alcuni. Quella del Palermo è stata una parentesi fortunata e piena di successo destinata, come le cose belle, ad avere una fine a causa del lento declino che ha subito negli anni a venire. In questi anni si registrano le vicende giudiziarie che avevano portato all’arresto dello stesso Zamparini e al fallimento della società rosanero poi ripartita dalla serie D.

Zamparini, la vita privata

Nella vita privata, Maurizio Zamparini si è sposato per ben due volte e ha cinque figli: Diego, Andrea, Armando, Greta e Silvana.