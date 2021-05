Chi sono i calciatori della Nazionale vaccinati contro il Covid?

Sono ventotto i calciatori della Nazionale italiana di calcio vaccinati oggi tra Milano e Roma. Agli azzurri in questione è stata inoculata la prima dose del siero Moderna in modo tale da poter completare l’immunizzazione prima dell’inizio dell’Europeo.

La vaccinazione dei calciatori della Nazionale è potuta avvenire grazie a un accordo tra la Figc e la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo che ha deciso di permettere agli atleti azzurri di poter ”scavalcare la fila” per poter essere immunizzati prima dell’inizio del campionato europeo al quale l’Uefa vuole che partecipino solo calciatori vaccinati.

Chi sono i calciatori vaccinati contro il Covid?

I giocatori che oggi hanno ricevuto la prima dose sono ventotto e, a seconda della provenienza, sono stati divisi tra Roma e Milano. Nella Capitale si sono sottoposti all’iniezione Acerbi, Immobile, Lazzari, Politano, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Scamacca. Nel capoluogo lombardo sono stati invece vaccinati i giocatori provenienti dal Centro-Nord, vale a dire Chiellini, Bonucci, Chiesa, Berardi, Caputo, Locatelli, Lasagna, Barella, Sensi, Gagliardini, Donnarumma, Gollini, Tonali e altri calciatori ai quali a breve sarà inoculata la prima dose di siero anti-Covid.

Non rientra nella lista dei calciatori vaccinati Nicolò Zaniolo il quale con ogni probabilità non farà parte della spedizione azzurra all’Europeo. Il c.t. Mancini lo ha aspettato finché ha potuto ma, evidentemente, il suo recupero dopo il doppio grave infortunio non è ancora completato e, pertanto, il rischio sarebbe troppo eccessivo. Per il momento non saranno vaccinati i dirigenti e i membri dello staff tecnico della Nazionale ma, nonostante ciò, sicuramente farà discutere la scelta di aver concesso questa via preferenziale ai calciatori in una fase in cui in alcune Regioni la campagna vaccinale procede ancora in maniera molto poco fluida.