Chi sono i mariti di Patty Pravo?

All’anagrafe Nicoletta Strambelli, classe ’48, Patty Pravo continua ad essere un’icona della musica italiana

Varietà di stili musicali, talento, sensualità, sperimentazione e flessibilità sono le caratteristiche che rendono grande questa artista, autrice di successi memorabili come La bambola (1968), Pazza idea (1973), Pensiero stupendo (1978) e E dimmi che non vuoi morire (1997) si annoverano fra i suoi brani più famosi.

La vita di Patty Pravo, tuttavia, è stata spesso al centro del gossip per le relazioni amorose intrattenute con personaggi importanti: infatti è risaputo che la cantante ha avuto ben sei mariti. Adesso andremo a scoprire chi sono.

I sei mariti di Patty Pravo

Come accennato in precedenza, Patty Pravo ha avuto sei mariti. Ecco chi sono.

Gordon Faggetter

Il primo marito di Patty Pravo è Gordon Angus Faggetter, batterista della band inglese Cyan Three. La coppia rimane legata per 4 anni salvo poi sposarsi nel Regno Unito nel 1968. Tuttavia non vi è alcuna traccia del matrimonio ufficiale in Italia.

Franco Baldieri

Arredatore e stilista romano, Franco Baldieri è il secondo marito di Patty Pravo. La coppia si è sposata nel 1972, sebbene poi il matrimonio sia naufrago per l’omosessualità dell’uomo.

Paul Jeffery

Paul Jeffery, chitarrista inglese, è il terzo marito di Patty Pravo, sposato a Bali nel 1976. La coppia rimane assieme per cinque anni.

Paul Martinez

Paul Martinez è un bassista statunitense che Patty Pravo ha frequentato contemporaneamente a Jeffery. I due si sono sposati in California nel 1978 ma, proprio come nel caso del primo matrimonio con Gordon Faggetter, non vi è alcuna traccia di nozze in Italia.

John Edward Johnson

John Edward Johnson è un chitarriste di origini americane sposato da Patty Pravo a San Francisco nel 1982. Nonostante la differenza di età, la coppia è rimasta legata per circa dieci anni.

Riccardo Fogli

Componente storico dei Pooh, Riccardo Fogli è stato il sesto marito di Patty Pravo. La coppia è convolata a nozze nel 1974 in Scozia, con una cerimonia in rito celtico. Il matrimonio all’epoca fece scalpore poiché il cantante della storica band italiana era sposato con Viola Valentino, secondo poi per Patty abbandonò i Pooh.