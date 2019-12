Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari? Il gruppo indie in gara a Sanremo 2020

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo indie che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2020. Ecco chi sono questi artisti e quali sono i loro principali successi.

Amadeus ha reso nota questa mattina l’elenco completo degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2020 e, a sorpresa, in questo elenco figura anche l’insolito nome dei Pinguini Tattici Nucleari che porteranno la loro musica sul palco dell’Ariston e, senza ombra di dubbio, attireranno l’attenzione di quella fetta di pubblico meno ”aggiornata” in fatto di musica.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari?

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo indie/pop attivo dal 2010 che farà il suo debutto sul palco dell’Ariston il 4 febbraio quando prenderà il via la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Per il grande pubblico questo nome più che un sorriso non desta ma tra gli appassionati che seguono costantemente la scena indie i Pinguini Tattici Nucleari hanno già un certo seguito e, infatti, la Sony già ha provveduto a metterli sotto contratto.

Perché Pinguini Tattici Nucleari?

Il nome del gruppo Pinguini Tattici Nucleari derivebbe da una birra prodotta da un birrificio britannico dal nome Tactical Nuclear Penguin e, senza ombra di dubbio, la scelta è stata molto azzeccata per attirare l’attenzione delle persone che ancora non conoscono la loro musica. Dal 2010, anno di fondazione a Bergamo di questo gruppo, questo nome ha sicuramente stuzzicato la fantasia di molte persone poi divenute fan della band.

Pinguini Tattici Nucleari: canzoni

Sono cinque gli album in studio realizzati dai Pinguini Tattici Nucleari ai quali si aggiunge un album tributo al grande Fabrizio De Andrè dal titolo Faber nostrum. Come detto, il gruppo nasce nel 2010 ma il primo EP esce solo due anni dopo quando i Pinguini Tattici Nucleari autoproducono il loro Cartoni Animali. Nel 2014 arriva il primo vero e proprio album dal titolo Il re è nudo. Tra le tracce contenute in questo disco figura anche la canzone Cancelleria che da molti è ritenuta la canzone meglio riuscita del gruppo. Diamo un calcio all’Aldilà e Gioventù Brucata sono i successivi dischi dei Pinguini Tattici Nucleari che nel 2019 sono entrati in Sony e hanno lanciato l’album Fuori dall’hype dal quale è stato estratto il singolo Verdura. Staremo a vedere dopo Sanremo quale capitolo della discografia dei Pinguini Tattici Nucleari si aprirà.