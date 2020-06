Classifica giornaliste italiane più belle della tv

La classifica delle giornaliste italiane è un must di ogni anno. Siano di Sky o di Premium, di Mediaset o di Sportitalia, o ancora Dazn, le giornaliste italiane entrano ogni giorno nelle nostre case e ci informano su notizie e novità necessarie da sapere, inevitabile a volte notare la loro bellezza, personalità ed eleganza.

C’erano una volta Sandro Ciotti e Bruno Pizzul: con l’ingresso prepotente della tv (e soprattutto della pay tv nelle nostre case e nel calcio) i volti noti del giornalismo sportivo sono cambiati. Nessuno dimenticherà le voci storiche del mondo dello sport e nessuno dimenticherà Pizzul e Ciotti. Nessun appassionato di calcio dimenticherà Caressa durante la finale dei Mondiali di Calcio 2006. Ma il calcio è cambiato e i volti femminili rappresentano, soprattutto oggi, il valore aggiunto della Pay Tv.

Diletta Leotta ha fatto scuola ma prima ancora fu la volta di Ilaria D’Amico (ancora onnipresente e inamovibile). Poi Eleonora Boi, Vanessa Leonardi … insomma, il mondo del giornalismo sportivo è sempre più al femminile. In realtà però non è solo lo sport a potersi fregiare di una classifica e, così, abbiamo deciso di optare per una classifica che tenga conto, a prescindere dal settore, solo della bellezza delle giornaliste più amate del piccolo schermo.

Questa la classifica delle giornaliste italiane più belle della Tv

1- Helga Cossu

Classe 1980, è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti dal 2009. Dopo alcune esperienze televisive, nel 2008 viene assunta per condurre notiziario e rubriche del canale SkyTg24.

2- Federica Lodi

Ferrarese, classe 1981, la sua vera passione è la canzone, è un volto conosciuto di Sky Sport 24. capacità di catturare lo schermo con uno sguardo.

3- Deborah Schirru

Da anni in forza a Sportitalia, ha anche condotto “Aspettando Speciale Calciomercato”, durante le giornate che l’emittente ha dedicato interamente alle trattative.

4– Federica Masolin

Classe 1985, è giornalista pubblicista dal 2011. Lavora per Sky Sport come inviata e conduttrice, da diversi anni.

5- Giulia Mizzoni

Giornalista e telecronista Sky è stata la prima donna, in Italia, a fare la telecronaca di un match di Champions League.

6- Veronica Baldaccini

Sarda, classe 1980, è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti dal 2009. Giornalista sportiva, da alcuni anni lavora come inviata per Sky Sport.

7- Sara Benci

Arezzo, classe 1973, laureata in Lettere all’Università di Siena, dal 2015 è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti. Da anni conduttrice per il canale SkySport24.

8- Lavinia Spingardi

Classe 1979, dagli esordi a Mediaset è approdata nel 2003 a Sky Tg24, di cui è diventata nel tempo uno dei volti di punta, come conduttrice e redattrice. Giornalista professionista dal 2006.

9- Vanessa Leonardi

Romana, giornalista professionista dal 2006, è dal 2004 conduttrice e inviata per SkySport e SkySport24.

10- Eleonora Cottarelli

Classe 1980 ed è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti dal 2007. Già inviata di Sky Sport per la pallavolo, dal 2008 è nello staff di Sky Sport24 come conduttrice.

