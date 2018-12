Classifica qualità della vita 2018, Avellino prima città della Campania

La provincia Campana dove si vive meglio è l’Irpinia. Il Sole24 Ore, nella sua indagine annuale pone Avellino e la sua provincia al 90° posto scalando così 12 posizioni rispetto allo scorso anno. Anche le altre province campane hanno performance positive con l’exploit di Napoli che risale ben 13 gradini della graduatoria nazionale.

Comunque è Milano la vincitrice dell’indagine 2018 sulla vivibilità delle province italiane, giunta alla 29° edizione. Il capoluogo lombardo trascina con sé le altre le province della regione, tutte in miglioramento, ad eccezione di Sondrio e Como. Nella top ten si confermano anche le province dell’arco alpino: miscelando i parametri, da quelli legati alla «Ricchezza e consumi» a quelli di «Cultura e tempo libero», anche quest’anno Bolzano, Aosta, Belluno (la vincitrice 2017) e Trento restano nella parte alta della classifica delle città più vivibili.

In coda alla graduatoria, invece, si ritrova Vibo Valentia, ultima per durata media dei processi e registra anche una delle più basse spese dei Comuni per minori, disabili e anziani. È la quarta volta che la città calabrese compare sul fondo, circondata da numerose province del Sud. Per incontrare una provincia della punta dello Stivale bisogna infatti scendere fino alla 73ª posizione dove c’è Ragusa.