Come arredare la sala di un ristorante in stile industriale

La sala è il vero biglietto da visita di un ristorante, quando i clienti entrano all’interno del locale e hanno il loro primo impatto. Un ambiente curato, coerente e accogliente individua l’identità e fa la differenza nel trasmettere un messaggio preciso.

Per creare un’esperienza unica e diversa dal solito, arredare la sala di un ristorante in stile industriale è sicuramente un’ottima scelta. Vediamo insieme come fare per non commettere errori.

Come si crea lo stile industriale per la sala di un ristorante

Lo stile industriale è uno dei più apprezzati degli ultimi anni, grazie al suo carattere deciso trasforma l’atmosfera in elegante e accogliente. Arredare la sala del ristorante in questo modo significa dover considerare alcuni aspetti fondamentali e di grande valore. Prima di tutto è importante affidarsi a professionisti del settore per scegliere i prodotti per la ristorazione tra cui l’arredamento e gli accessori da tavola che siano di alta qualità. Questo è un tassello da non sottovalutare per un locale che desidera avere successo.

Subito dopo si andrà a creare l’ambiente con superfici grezze, dal cemento al metallo sino al legno non trattato, che conferiscono un look autentico ma accogliente. Per le pareti si può optare per i mattoni a vista che si sposano perfettamente al legno massiccio dei tavoli e delle sedie. Non bisogna dimenticare che uno spazio ben progettato non è solo estetica, ma funzionalità e praticità. I clienti devono rimanere stupiti dallo stile scelto, ma è altrettanto importante che si sentano a proprio agio durante la cena.

Illuminazione della sala del ristorante con elementi accattivanti

L’illuminazione gioca un ruolo chiave nell’arredamento di un ristorante, in particolare quando si punta a uno stile industriale. L’atmosfera deve essere calda e accogliente, con luci distribuite in modo equilibrato. È preferibile scegliere le lampade a sospensione in metallo, con lampadine a vista e posizionate sopra i tavoli o lungo il bancone.

Un’idea interessante potrebbe essere quella di combinare diverse fonti luminose: lampade da terra, applique in ferro o ottone e, perché no, una fila di luci LED lungo le travi a vista del soffitto. Il contrasto tra metallo scuro e illuminazione calda crea l’effetto sofisticato perfetto per godere dell’esperienza culinaria offerta.

Per rendere la sala luminosa e ampia sarebbe bene inserire superfici riflettenti con degli specchi, rendendo l’ambiente arioso e meno caotico.

Tessuti e decorazioni per un tocco distintivo

Per evitare che lo stile industriale diventi troppo austero, l’uso sapiente di tessuti e decorazioni fa la differenza. Nonostante si tratti di un design minimal è possibile aggiungere dei dettagli che personalizzano l’ambiente. Tra questi tende in tessuti leggeri come il lino o cotone grezzo, cuscini sui divanetti o sulle sedie. Le nuance seguono la caratteristica chiave dell’industrial style, arricchendo l’ambiente con i toni del verde, del nero e del mattone.

Via libera alle piante verdi, ai quadri moderni con cornici nere, poster vintage e qualche foto retrò che dona carattere e rompe l’equilibrio visivo a volte noioso. Da non dimenticare qualche accessorio di recupero o fatto a mano da far diventare il protagonista della sala.