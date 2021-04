Come attivare Vodafone eSIM su Android, Apple e Smart Watch

La Vodafone ha pubblicato sul sito ufficiale tutte le informazioni inerenti le nuove eSIM disponibili in Italia, che potranno essere applicate siano agli smartphone che agli Apple Watch con connettività LTE

La eSIM, che può essere acquistata anche presso gli store Vodafone, è una SIM (o scheda) virtuale erede di quella fisica che arreca vantaggi importanti. Adesso vedremo nel dettaglio quali sono.

Vodafone eSIM 2021, i vantaggi

Le eSIM Vodafone 2021 (link qui)possono essere utilizzate su tutti gli smartphone iOS e Android che integrano la SIM elettronica. Come accennato in precedenza, questa eSIM elettronica presenta dei vantaggi, quali:

comodità di non inserirla ed estrarla dallo smartphone;

non è soggetta a danni o smarrimenti;

può utilizzare due numeri di telefono senza scambiare le SIM.

Come attivare la eSIM Vodafone

L’attivazione della eSIM Vodafone, da acquistare in un negozio apposito, avviene mediante la scansione di un QR Code e, ricordiamoci, si dota sempre di codice PIN e PUK. A scansione avvenuta, si procede con il download del profilo eSIM sullo smartphone.

Vodafone eSIM, come utilizzarle

Utilizzare la eSIM Vodafone richiede dei passaggi molto semplici:

Collegare lo smartphone ad Internet tramite connessione WiFi;

Effettuare la scansione del QR Code fornito da Vodafone;

Seguire le istruzioni che cambiano in base al sistema operativo (Android o iOS) adoperato.

Cos’altro c’è da sapere sulle eSIM Vodafone

L’utente che acquista la eSIM Vodafone può mantener il numero attuale, lo stesso piano tariffario e l’offerta attiva: basta solo recarsi in un negozio Vodafone per trasferire il numero dalla SIM normale alla eSIM. Tuttavia nessun dettaglio trapela sul costo dell’operazione, per cui siamo in attesa di novità.

Inoltre è fondamentale ricordare che per trasferire la eSIM da un dispositivo all’altro occorre eliminare il vecchio profilo eSIM e installarlo sul nuovo smartphone (o Smart Watch) impiegando il medesimo QR Code che appare sul voucher di Vodafone.

Quanto dura la eSIM Vodafone?

La eSIM Vodafone ha una durata di 12 mesi al termine della quale viene disattivata e il credito residuo non è più utilizzabile, per questo si consiglia di chiedere la riattivazione del numero se la SIM non è scaduta da oltre 12 mesi.