Come rivedere l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3?

È terminata la terza stagione de ”I bastardi di Pizzofalcone”, la fiction Rai ispirata agli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni. Anche questa stagione è stata caratterizzata da buoni dati di ascolto e molte persone hanno intenzione di rivederla on demand per potersela godere con più calma o per recuperare episodi persi durante la messa in onda su Rai Uno.

L’ultima punta de ”I bastardi di Pizzofalcone 3” ha fatto registrare uno share del 21% che le ha permesso di vincere la serata battendo la concorrenza di programmi abbastanza seguiti come, per esempio, Report e il Grande Fratello Vip. Per chi se la fosse persa, è possibile rivedere questa straordinaria ultima puntata, ecco come.

Come rivedere l’ultima puntata de ”I bastardi di Pizzofalcone”?

L’ultima punta de ”I bastardi di Pizzofacone 3”, come del resto tutte le altre puntate, possono essere riviste sulla pagina dedicata alla serie su RaiPlay. Sulla stessa pagina è possibile selezionare l’episodio che si desidera vedere o rivedere. Ovviamente, su RaiPlay sono presenti anche le precedenti due stagioni oltre a tutte le altre fiction Rai del passato e del presente. Per i meno avvezzi al digitale, è possibile rivedere l’ultima puntata de ”I bastardi di Pizzofalcone” su Rai Premium dove sono previste diverse repliche in varie fasce orarie.