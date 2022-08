Come scegliere vestiti firmati: ad ognuno la sua marca

Il nostro modo di vestire riflette in maniera più o meno diretta il nostro modo di essere. Infatti, è proprio attraverso la moda che esprimiamo noi stessi, talmente tanto che spesso finiamo per legarci affettivamente ad alcuni specifici brand, proprio perché il loro stile rispecchia il nostro gusto. Ne consegue che ciascuno di noi ha i suoi marchi preferiti, gli unici in grado di soddisfare appieno le proprie aspettative di moda. Quali sono, dunque, i marchi di moda per ogni stile? Scopriamoli insieme.

Stile raffinato

Eleganza e semplicità si fondono in uno stile individuale, caratteristico di persone forti e indipendenti che amano mostrarsi sempre sicure di sé. Moderno e mai volgare, né scontato, lo stile raffinato è perfetto per ogni occasione. Quasi tutte le case di moda hanno una linea di stile raffinato che ammicca a un’idea di abbigliamento vagamente retrò, ispirata alla rivoluzione della moda inaugurata da Coco Chanel. Ma in particolare, tra i marchi che più esemplificano lo stile raffinato per eccellenza rientra senz’altro Guess, che forse più di ogni altro crea dei capi raffinati, ma molto moderni. In particolare, scorrendo tra gli abiti firmati da questo marchio nel sito di tendenzestore.com si possono trovare dei modelli interessanti: ad esempio l’abito, con scollo a V in tessuto marrone satinato e pois bianchi, venduto su tendenzestore.com, si mostra come un chiaro richiamo al tempo della moda femminile vezzosa, intrisa di bon ton. Tutto ciò che richiama alla femminilità strizza l’occhio allo stile raffinato, quindi sono ben accetti il pizzo, il merletto, i fiocchi, fino ad arrivare agli accessori interamente rosa, come ad esempio la bellissima borsa a tracolla nuovamente di Guess di forma circolare.

Stile urban chic

Si tratta di un abbigliamento a metà strada tra il casual e il formale, un modo di vestire che non rinuncia alla comodità, ma che allo stesso tempo vanta anche una certa estetica. L’urban chic abbina i jeans con un top elegante oppure accosta una gonna lunga a delle sneakers. Un modo alternativo, dunque, per vestirsi in svariate occasioni, dalle cene tra amici alle giornate in ufficio. Il marchio Moschino, attraverso i suoi capi d’abbigliamento, interpreta molto bene lo stile urban chic: basti prendere come esempio la bellissima felpa con logo in vista, perfetta da abbinare a una gonna in tinta. Per il denim, invece, ormai quasi tutti i brand d’abbigliamento producono jeans, ma in modo particolare il marchio Only appare molto interessante per la grande varietà di scelta e per i prezzi economici, come ad esempio si può vedere da questo paio di jeans in perfetto stile urban chic.

Stile classico

Sobrietà, semplicità e neutralità sono i tre mantra dello stile classico, un modo di abbigliamento pulito, elegante e, perché no, anche un po’ rigoroso. Infatti, chi ama lo stile classico non esagera con il colore, prediligendo tonalità scure o neutre. È lo stile perfetto per chi è in carriera e vuole mostrarsi professionale, inflessibile e serio. Lo stile classico però è anche molto pratico: camicetta e pantaloni, blusa e gonna o blazer e pantalone a palazzo sono gli abbinamenti ideali per uno stile classico che punta più alla qualità dell’abbigliamento, invece che all’esubero. Il marchio Fracomina si può annoverare senza dubbio tra le fila dei produttori di capi d’abbigliamento in stile classico e di qualità. Un esempio del suo stile è ben manifesto in questa giacca blazer, che pur nella sua semplicità trasmette sicurezza e raffinatezza.

Stile sportivo

I capi di abbigliamento sportivo sono nati per essere utilizzati durante le attività fisiche; tuttavia, nel corso del tempo è nata una vera e propria moda attorno a questi abiti, che spesso vengo usati anche più semplicemente per uscire di casa. Lo stile sportivo è pratico, comodo e confortevole. Tute, t-shirt e sneakers sono gli elementi principali, ma anche cappellini con visiera, canotte e giacche. Un classico esempio di abbigliamento sportivo diventato di gran moda è rappresentato dal marchio The North Face, un brand che nacque con l’intento di produrre abbigliamento tecnico per escursionismo, ma che ebbe subito tantissimo successo anche in chi non praticava quel tipo di sport. Inizialmente spopolarono le magliettine tecniche, ma con il passare del tempo The North Face distribuì sempre più i suoi capi d’abbigliamento. Iconici sono ad esempio i giubbotti di The North Face, amatissimi da ogni fetta della popolazione, dalle donne agli uomini e dai bambini fino ai più anziani.