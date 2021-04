Come sta Milva oggi? Malattia, Biografia e nome vero della cantante

Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, è considerata una delle artiste più complete che la musica italiana abbia prodotto. Da dieci anni ha abbandonato le scene a causa di una malattia che le impedisce di proseguire la sua brillante carriera.

Gli appassionati di musica meno giovani ricordano ancora con grande emozione gli anni d’oro della canzone italiana in cui in televisione, nelle radio e nei jukebox risuonavano le splendide voci femminili di artiste straordinarie come, per esempio, Milva, la quale, grazie alla sua grande versatilità e talento, ha stregato tantissimi appassionati garantendosi una carriera lunga e ricca di successi.

Il suo ritiro dalle scene è arrivato nel 2010 quando, all’età di 71 anni, ha deciso di interrompere le sue apparizioni dal vivo e ritirarsi a vita privata a causa dell’avanzare dell’età e di una patologia che non è mai stata specificata. Ecco come sta Milva oggi e tutto quello che c’è da sapere sulla sua sfavillante carriera.

Come sta Milva oggi?

Milva oggi, compatibilmente con i quasi 82 anni di età, sta bene e vive serenamente insieme alla figlia Martina e alla sua storica assistente. Come detto, da oltre dieci anni ha rallentato sotto il profilo professionale e l’ultima intervista pubblica risale a quasi due anni fa quando, in occasione del suo ottantesimo compleanno, ha deciso di raccontarsi in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha riferito di vivere serenamente ma di avere a tratti nostalgia del palco scenico.

Nel corso del Festival di Sanremo del 2018 le è stato assegnato un premio alla carriera che non ha potuto ritirare in prima persona e che è stato consegnato da Claudio Baglioni direttamente nelle mani della figlia Martina. Da tempo circolano voci di una sua possibile malattia ma non ci sono conferme certe in tal senso anche se lei stessa tempo fa aveva parlato di alcuni problemi di salute con i quali faceva i conti da diversi anni e che, forse, si erano acuiti in seguito allo stress derivante da una carriera così importante come quella portata avanti da Milva.

Chi è Milva? Biografia

Milva è una delle voci italiane maggiormente conosciute all’estero, soprattutto in Germania dove è diventata famosa grazie a notevoli esibizioni televisive in cui ha cantato anche in tedesco. La sua vita privata è stata caratterizzata da tre grandi amori: quello con l’ex marito Maurizio Corgnati, padre della figlia Martina, Mario Piave e Massimo Gallerani purtroppo morto suicida poco dopo la fine della loro relazione.