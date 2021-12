Contabilizzazione del calore: (alcuni) termini da conoscere

Chi abita in un condominio con l’impianto termico centralizzato sa quanto può essere ostico, almeno all’inizio, familiarizzare con i diversi lessemi relativi alla contabilizzazione del calore.

Senza addentrarci in definizioni specificatamente tecniche e di difficile comprensione, in questo articolo cercheremo di fornirti tutte le informazioni sulla lettura dei contabilizzatori di calore, su cosa sono le valvole termostatiche e sul perché il loro utilizzo è importante in termini di risparmio economico e benessere ambientale.

Cos’è il radiatore?

Il termine radiatore è un sinonimo di termosifone o calorifero. Come riporta la Treccani, si tratta di un “sistema di riscaldamento degli ambienti di un edificio o di una parte di esso, costituito da una caldaia a gasolio, a gas di città o a metano, e da un complesso di tubazioni e di radiatori in cui circola acqua calda o vapore”.

Cosa si intende con contabilizzazione del calore?

La contabilizzazione del calore è quel meccanismo che consente di gestire e calcolare la quantità di calore effettivamente consumata in ogni singola unità abitativa presente in un condominio con una caldaia centralizzata.

Cosa sono i contabilizzatori di calore?

I dispositivi elettronici adibiti a tale compito prendono il nome di contabilizzatori di calore: una volta applicati sulla superficie di ogni termosifone presente in casa, quantificano il calore emesso e calcolano il consumo effettivo.

Pur dotati di diversi elementi costitutivi, per comprendere l’andamento relativo ai consumi è necessario saper leggere i dati riportati sul display: gli stessi, infatti, sono utilissimi per monitorare la curva degli sprechi e, se necessario, per adottare comportamenti più premurosi.

I contabilizzatori di calore incentivano l’uso parsimonioso dell’energia termica, con benefici sia in termini economici – considerato che il calore emesso si trasforma in costi in fase di ripartizione delle spese condominiali – sia in termini di tutela ambientale.

Cosa sono le valvole termostatiche?

Nei condomini con l’impianto termico centralizzato, è obbligatorio prevedere sui termosifoni l’installazione delle valvole termostatiche. Si tratta di veri e propri regolatori necessari per gestire la quantità di acqua calda che si vuole far passare nel radiatore e, di conseguenza, la temperatura da raggiungere.

Per funzionare non necessitano di collegamento alla corrente elettrica ed è sufficiente girare la manopola verso il valore d’interesse (solitamente presentano una scala da 0 a 5) per stabilire il calore che il calorifero dovrà emettere. Ogni numero corrisponde ad una temperatura e tra un livello e l’altro c’è una differenza di 5 gradi.

Cosa significa terzo responsabile degli impianti termici centralizzati?

Il D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013 ha previsto la figura del terzo responsabile per gli impianti termici centralizzati in Italia, definendo i criteri in materia di gestione, controllo e manutenzione dei sistemi per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

In particolare, con terzo responsabile ci si riferisce alla persona fisica o giuridica delegata ad assumere la responsabilità dell’esercizio in termini di “conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto termico e per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica”.

Lo stesso testo ribadisce che il “terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile”.