Copertina Sportweek di domani: Diletta Leotta al posto di Kobe Bryant. E’ polemica.

“Vergognoso e imbarazzante”. Sono queste le parole che emergono tra centinaia di commenti sotto la prossima copertina di Sportweek. La copertina ritrae Diletta Leotta e non Kobe Bryant. E’ subito polemica.

Vergogna e disdegno coinvolgono i lettori e non, che ritengono “oltraggiosa” la scelta della cover di uno dei settimanali più influenti dell’editoria sportiva italiana. Al posto di Kobe Bryant, il cestista dell’NBA morto in un tragico incidente aereo insieme a sua figlia la scorsa domenica, spunta l’immagine di Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che pavoneggia con tacchi a spillo su un pallone di calcio. Sui social è subito polemica: centinaia di commenti e post su twitter, instagram e facebook ribattono il concetto di una formula giornalistica “imbarazzante”, scadente e “venduta”. Sì, perché dopo la morte di Kobe Bryant, , la copertina – e come dicono sui social “almeno quella”- era dovuta. E l’immagine di Diletta Leotta non sembrerebbe e agli avvenimenti della settimana ma sembrerebbe una scelta del tutto marchiettistica: la Leotta è una delle sei co-conduttricici del Festival di Sanremo, l’edizione condotta da Amadeus e che andrà in onda la prossima settimana.

Uno scandalo per il mondo dei social. Delusione per i lettori. Come si legge in un commento: “No vabbè… Ho collezionato SportWeek per 15 anni… Vi adoro… Non perdevo un numero… Ma Diletta Leotta in copertina al posto di Kobe NO…!!! La copertina fa infuriare il web anche perché Bryant era cresciuto in Italia: dai 6 fino ai 13 anni visse spostandosi in varie città come Rieti, Pistoia, Reggio Calabria. Si leggono infatti commenti del genere: “Che vergogna, non lo chiamate sportweek, chiamatelo calcioweek, è dire che kobe ha pure vissuto in italia ed amava tantissimo il nostro paese” accanto ad altri che seguono con “Nessun rispetto!” e un cuore con accanto il nome di Kobe Bryant.