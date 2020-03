Coronavirus, a Napoli primario positivo al tampone

Dopo il caso del Cardarelli, ecco un altro caso di tampone positivo al COVID-19 a Napoli. A fare clamore è il fatto che il paziente contagiato sia il primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare

Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare chiuso dopo l’esito del test del tampone effettuato sul primario. Come riportato da FanPage.it il reparto resterà chiuso dalle 22 del 13 marzo alle 8 del 14 marzo per la sanificazione dei locali. La ripresa delle attività è attesa dunque per domani. La chiusura dei locali del Pronto Soccorso è stata disposta dal direttore generale dell’ASL Napoli 1 anche al Presidente della Regione Campania, De Luca, oggi al centro dell’attenzione mediatica per la firma dell’ordinanza nr. 15.