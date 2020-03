Coronavirus, due casi a Cava de’ Tirreni

Confermati due casi di contagio da coronavirus a Cava de’ Tirreni: la Protezione Civile conferma il secondo contagio. 70 persone in isolamento

Anche Cava de’ Tirreni finisce sul triste elenco dei comuni che possono annoverare tra i propri cittadini casi di contagio da SARS-nCOV2. Il virus raggiunge la fiorente cittadina in provincia di Salerno. La conferma arriva direttamente dal sindaco Servalli su Facebook: “Ho appena ricevuto la comunicazione dalla protezione civile regionale che,anche il caso, in un primo tempo sospetto, è risultato positivo al tampone per Covid 19. Sono pertanto, allo stato, due i casi nella nostra città. Entrambi sono ricoverati in ospedali della provincia.”

Cava de’ Tirreni è solo l’ultimo dei comuni campani colpiti dal coronavirus. La Regione Campania monitora già con grande attenzione molte realtà. Cinque, addirittura, i casi di quarantena: 4 nel Vallo di Diano e 1 in provincia di Avellino.