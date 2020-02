Meglio noto come nuovo coronavirus, il nome scientifico del virus che fa paura al mondo è COVID-19: ma cosa significa?

COVID-19, questo il nome scientifico del nuovo coronavirus. L’acronimo sta per Co (corona) Vi (virus) D (disease) accompagnato da 19 che sta ad indicare l’anno in cui è stato identificato il virus. Ecco dunque cosa significa l’acronimo COVID-19. Il nome del virus è stato ovviamente deciso dall’organizzazione mondiale della sanità che ormai non adotta più nomenclature che possano ricondurre a posti geografici, comunità o gruppi etnici.

La causa è da ricercarsi nelle polemiche esplose soprattutto in passato in presenza di altre malattie. Basti pensare all’ebola (il cui nome deriva da quello di un fiume della Repubblica del Congo, la Mers – Sindrome Respiratoria del Medio Oriente, malattia di Lyme che deriva da una cittadina del Connecticut. In sostanza il nome di virus e malattie non viene più ufficialmente collegato al luogo in cui viene scoperto o, magari, al luogo del primo focolaio ma, in ogni caso, viene strutturato un nome che sia costituito da termini generici, collegati ai sintomi, alle caratteristiche del virus e alla stagionalità.