Chi è Cristiana Buonamano? Wiki, Biografia, Foto e Instagram

Cristiana Buonamano, giornalista e conduttrice Sky, rientra a pieno titolo tra i volti più belli del piccolo schermo, altro baluardo dell’eterna sfida tra giornaliste e conduttrici Sky e Mediaset Premium. Anche in questo caso i social sono un po’ la cartina da tornasole degli apprezzamenti dei fan. Rispetto alla supercollega più seguita della tv italiana, Diletta Leotta, Cristiana Buonamano totalizza ancora un seguito che, per quanto sia di tutto rispetto, appare certamente sottodimensionato.

Cristiana Buonamano è comunque da tempo uno dei volti noti della televisione italiana e, in particolare, del mondo dello sport in tv. Da tempo giornalista sportiva e conduttrice su Sky, la Buonamano è una delle giornaliste più apprezzate del panorama sportivo italiano. Sport Time e Sky Sport 24 le due trasmissioni che l’hanno condotta, lentamente, in casa degli italiani. In carriera però anche partecipazioni e anche in altri settori: primo tra tutti quello della moda.

Cristiana Buonamano, carriera e biografia

Cristiana Buonamano nasce a Roma il 17 luglio del 1974. La sua carriera da giornalista inizia in una radio privata della sua città, dove ha condotto una trasmissione interamente dedicata allo sport femminile. Durante la sua carriera la Buonamano non si è occupata soltanto allo sport, infatti ha anche collaborato per un mensile di moda. Dopo questa breve esperienza, lavora nell’emittente locale romana Goal TV, con la conduzione della trasmissione “Cuore di Calcio”.

Nel 2005 fa la sua prima apparizione a Sky Tg24 conducendo il notiziario sportivo. Grazie a questa sua prima esperienza a Sky, nel 2007 diventa giornalista professionista. Successivamente passa a Sky Sport 1, dove ha condotto la trasmissione “Sport Time”. Ancora oggi la bellissima giornalista romana conduce varie edizioni del telegiornale su Sky Sport 24.

Cristina Buonamano sui social

Il profilo social più seguito è senza dubbio Instagram, in cui conta oltre 28mila followers. I selfie la ritraggono in momenti quotidiani in compagnia dei colleghi di lavoro, nel mondo dello sport oppure coi suoi cari. La Buonamano nutre peraltro una profonda passione per il Moto Mondiale.