Lazio-Napoli di questa sera sarà la prima partita di Serie A trasmessa in esclusiva da una piattaforma di streaming, ma per DAZN non sono giorni troppo felici: infatti, molti utenti stanno segnalando il cattivo funzionamento del sito che in queste ore sta venendo preso d’assalto da tantissime persone intente a registrarsi sfruttando i ticket promozionali riservati ai clienti Sky o il mese di prova gratuito per tutti gli abbonati. Quello di stasera sarà un importante banco di prova per la piattaforma di streaming che, inevitabilmente, potrebbe avere delle difficoltà tecniche all’inizio, ma ciò non toglie che questo è il futuro della TV e non ci si può sottrarre al cambiamento.