Disturbi del sonno: un problema sempre più comune

Secondo alcune stime, ad oggi circa un terzo della popolazione mondiale soffre di disturbi del sonno, a causa di diverse problematiche spesso legate allo stress o a fattori che interferiscono con il riposo notturno.

La mancanza del sonno non è un qualcosa che possiamo ignorare, non solo perché interferisce con le nostre attività quotidiane, ma perché può portare a lungo andare ad avere problemi su moltissimi aspetti.

Avere un sonno disturbato comporta, infatti, una mancanza di concentrazione, che può inficiare sulla qualità del lavoro, o può portare a un cambiamento dell’umore, interferendo anche sul benessere psicologico e sulle relazioni sociali.

Fortunatamente, esistono rimedi per riuscire a combattere questa problematica. Tra questi, si rivelano infatti molto utili gli integratori alimentari: questi prodotti possono, infatti, aiutare lo stato di rilassamento per stimolare la buona riuscita del sonno, o favorire una migliore qualità della fase rem, così da godere di un riposo migliorato.

Disturbi del sonno: da cosa sono dovuti

La maggior parte dei disturbi del sonno sono causati da fattori esterni, come ad esempio il rumore, la luminosità e la temperatura della stanza, o anche da una qualche carenza nello stile di vita, come ad esempio la mancanza di esercizio fisico o un eccessivo stress.

Tuttavia, questi disturbi possono avere anche cause legate a problemi di salute sia fisica che mentale. La più comune è l’insonnia, solitamente causata da depressione o ansia, o semplicemente da un ritmo sonno-veglia non regolare.

Altri motivi che portano ad avere una qualità del sonno scarsa e poco regolare possono essere legati a problemi di salute, come ad esempio l’obesità o la pressione alta, che spesso causano quelle che vengono chiamate apnee notturne.

In altri termini, solitamente i disturbi del sonno sono legati alla qualità della vita che facciamo, perciò il primo passo per riuscire a combatterli e porvi rimedio è sicuramente quello di vivere una vita sana, facendo attività fisica, mangiando correttamente, cercando di avere ritmi stabili e controllando stress, ansia e depressione, con l’aiuto degli specialisti.

Ma, in caso questo non fosse sufficiente o non fosse possibile, esistono fortunatamente integratori in grado di stimolare il rilassamento e la qualità del sonno, con il giusto apporto di sostanze benefiche.

I rimedi più utilizzati

Come abbiamo appena accennato, gli integratori rientrano tra i rimedi più utilizzati per migliorare la qualità del sonno. Tra questi, il più usato è sicuramente la melatonina, un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo e che regola il ciclo sonno-veglia.

Altre piante particolarmente utilizzate sono il luppolo e la valeriana, in quanto hanno proprietà sedative che possono ridurre i sintomi dell’insonnia, stimolando la sensazione di rilassamento.

Tra gli integratori più utilizzati, emergono infine quelli a base di vitamina B6 o di triptofano, entrambe sostanze che stimolano la produzione di serotonina e melatonina.

La serotonina è, infatti, un neurotrasmettitore che regola l’umore e il sonno, mentre la melatonina si occupa, come abbiamo detto, del ciclo circadiano. Entrambi perciò risultano importanti per la qualità del sonno.

Conclusioni

I disturbi del sonno sono un problema che affligge molte persone e sembrano prendere sempre più piede nella società. Le conseguenze sulla salute mentale e fisica possono essere anche molto gravi, non è perciò da sottovalutare il valore del sonno sul proprio benessere.

La prima cosa importante da fare è controllare il proprio stile di vita affinché sia sano e regolare, ma possono essere anche estremamente utili gli integratori alimentari, soprattutto quelli a base di melatonina, valeriana, luppolo, vitamina b6 e triptofano.