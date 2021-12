La pizza è il piatto culinario più amato e richiesto non solo in Italia ma in tutto il mondo. Oggi, in occasione del quarto anniversario dell’inserimento della pizza nella Lista del Patrimonio Culturale dell’Umanità protetto dall’UNESCO, Google ha pensato bene di riservare un omaggio davvero gradito al popolo del web realizzando un doodle a forma di pizza, in questo caso ‘Margherita‘. Sicuramente vi starete chiedendo come funziona e come si gioca, adesso lo scopriremo assieme.

Doodle Pizza Google, come si gioca?

Giocare con il puzzle game ideato da Google per festeggiare la pizza è davvero facilissimo: basta tagliarla in base al gusto scelto, che sia margherita, pizza bianca, salame piccante e così via, avendo cura di fare porre particolare attenzione ai condimenti richiesti e al numero di fette. Alla fine di ogni round Google valuterà l’operato con un punteggio che va da 1 a 3 stelle.

La storia della Pizza Margherita

I primi riferimenti alla parola “pizza” si rivengono nel 997 a Gaeta, in cui all’epoca si parlava il latino volgare, per cui s’intendeva un compenso per un contratto di affitto di un mulino situato nel territorio dell’attuale Comune di Castelforte e in un contratto di locazione con data sul retro 31 gennaio 1201 a Sulmona, ed in seguito in quello di altre città italiane come Roma, L’Aquila, Pesaro, Penne e così via.

La storia della pizza è davvero lunga, curiosa e per certi versi complessa così come le varie trasformazioni che ha subito nel corso del tempo, a partire dal XVI secolo: a Napoli era assimilata a un pane schiacciato il cui nome nasceva dalla storpiatura della parola “pitta”. Prima dell’avvicendarsi del XVII secolo la pizza era coperta solo con salsa bianco, salvo poi essere sostituita con formaggio, olio d’oliva, pesce e pomodori.

Da un secolo all’altro la pizza si è evoluta e arricchita ma tra le varie versioni proposte quella più amata rimane indubbiamente la “Pizza Margherita”. Come nasce la “Pizza Margherita? Nel giugno del 1889, il cuoco Raffaele Esposito preparò la “Pizza Margherita”, una pizza condita con pomodori, mozzarella (Fior di latte) e basilico, chiaro riferimento ai colori della bandiera italiana e un omaggio alla Regina d’Italia Margherita di Savoia.