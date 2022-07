Dove iniziare ad Investire nel prossimo futuro?

Sul web si leggono tante pubblicità sugli investimenti di gente che diventa molto ricca, però non ti dicono come. Noi invece oggi vogliamo darti dei semplici suggerimenti grazie all’aiuto di Finanza Italia, il sito degli investimenti dove puoi trovare tutte le indicazioni per riuscire ad avere successo in borsa. .

Investire è mettere i tuoi soldi al lavoro

Per guadagnare soldi, di solito lavori. Pertanto, sono disponibili diverse soluzioni per avere più soldi. Puoi lavorare di più o spendere di meno. Oppure, ed è quello che sto suggerendo qui, puoi far lavorare i tuoi soldi per te.

Investire è

Iniettare capitale finanziario (denaro)

in sistemi finanziari, azioni, proprietà o imprese commerciali

con la voglia di guadagnare.

Vale a dire, e molto concretamente: mettere soldi in un progetto con l’obiettivo di prelevare una somma maggiore di quella che hai iniettato.

Investire è assolutamente necessario per la realizzazione dei tuoi progetti a lungo termine

Questa è la soluzione per prepararsi alla pensione, fornire una casa per la propria famiglia o finanziare gli studi dei propri figli. Inoltre, investendo ti dai la possibilità di ottenere rendimenti molto più elevati rispetto a qualsiasi altro mezzo di risparmio.

Investire è fare finanza

Quest’ultima è definita semplicemente come la gestione del denaro. E include attività come investire, prendere in prestito, prestare, definire un budget o risparmiare.

La finanza ha una cattiva reputazione . In particolare dal 2008 quando la crisi economica ha portato alla luce delle cose non belle che avvenirono nell’alta finanza americana ed europea .

Ma questa reputazione è meritata?

La finanza gestisce il denaro e investire è un tipo di finanziamento.

In che modo la gestione dei tuoi soldi può essere di per sé negativa? Come in molte situazioni, prendersi cura delle proprie finanze non è male. Lontano da lì.

Ciò che dà cattiva stampa alla finanza, e giustamente, sono gli atti riprovevoli e non etici di un certo numero di finanzieri.

Prendi l’esempio di investire nel mercato azionario.

Possedere una quota significa possedere una quota del capitale di una società. Questo ti permette di investire nei progetti e nelle aziende in cui credi. Sei libero di investire secondo le tue convinzioni e la tua coscienza, in un’area che ritieni vantaggiosa. Sei libero di investire in un progetto che ritieni positivo.

Quindi, la finanza e il far funzionare i tuoi soldi sono un male?

No. Perché come in molti casi, come abbiamo appena visto, questa risposta dipende dalle scelte che andrete a fare.

Inoltre, se lasci i tuoi risparmi su un conto bancario, in ogni caso i tuoi soldi funzioneranno. La differenza è che lavorerà per la banca, riportando i profitti all’istituto bancario. E che lavorerà secondo le condizioni date dalla banca e non secondo le tue.

3 consigli per iniziare a investire

Ti do qui 3 consigli concreti che sono facili da mettere in pratica. Il mio obiettivo è aiutarti a iniziare la tua vita di investitore con il piede giusto.

1. Investi solo denaro che sei disposto a perdere

Investire comporta rischi, ovviamente. Rischi controllabili, più o meno elevati. Ma ancora rischia. Di cosa essere a conoscenza.

Pertanto, non sarebbe ragionevole impegnare tutte le tue risorse. Che disastro quindi se il risultato non è stato all’altezza delle vostre aspettative!

Finanza Italia , sito esperto del mercato azionario, ha costruito una strategia per contrastare questo rischio

E soprattutto per non mettere a repentaglio il proprio tenore di vita in caso di duro colpo o battuta d’arresto degli investimenti.

Il processo va così

Prima di tutto, ti consiglia di aumentare le tue entrate. Facendo un piccolo lavoro secondario per esempio.

In una seconda fase, propone di investire questi redditi in idee sicure e conservatrici. Che di per sé generano più flussi di reddito. Questi possono essere asset come azioni o obbligazioni che pagano dividendi.

In questo modo, non tocchi il tuo tenore di vita attuale e acquisito. E nel tempo, il potere dell’interesse composto sui tuoi investimenti ha un effetto valanga che ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi.

Troverai tutto questo concetto in un articolo dedicato: Il potere dell'interesse composto .

2. Preparati e informati prima di entrare nel mercato azionario

Investire non può essere improvvisato. È un’attività molto gratificante, che ci consente di avere una visione straordinaria sulle principali questioni sociali e socio-politiche. Tuttavia, è importante tenere presente che sono necessarie conoscenze specifiche per determinare il momento migliore per acquistare e vendere gli asset che hai selezionato per il tuo portafoglio.

Più sarai allenato

Più sarai in grado di prendere le tue decisioni informate.

Per quanto riguarda la borsa di studio, ho selezionato rigorosamente i migliori esperti di tutto il mondo per supportarti nel tuo processo di apprendimento. Ti mettono i loro consigli, analisi e raccomandazioni a portata di mano per aiutarti ad andare avanti e prendere le decisioni migliori per te e le tue finanze.

3. Diversifica il tuo portafoglio

Si insiste molto su questo e si consiglia sempre di diversificare il proprio portafoglio. Un consiglio che, peraltro, viene dato da tutti gli esperti.

Il portafoglio modello dell’investitore

L’allocazione del portafoglio che raccomanda è la seguente:

fino al 70% in titoli: azioni, ETF

fino al 60% a reddito fisso: obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF

fino al 50% immobiliare

fino al 5% mercati privati: investimenti privati, start-up

fino al 10% di metalli preziosi: oro, argento, ETF

fino al 5% di arte: auto d’epoca, vino, opere d’arte

fino al 2% di criptovalute

fino al 10% in contanti

Tuttavia, come investitore alle prime armi, dovresti tenere a mente che la costruzione di un tale portafoglio richiede tempo.

Inoltre, vedi, l’allocazione totale raggiunge ben oltre il 100%

Questo perché l’esperto ritiene che le cifre precise debbano essere lasciate alla discrezione di ciascun investitore. Secondo i requisiti, le specificità, gli obiettivi ei vincoli della sua situazione personale.

Il portafoglio modelli è altamente diversificato. Dedica tuttavia una quota importante, la maggiore, agli investimenti in borsa.

Investi nel mercato azionario

Come affermato in precedenza, la maggior parte degli investimenti in questo portafoglio è nel mercato azionario.

Pertanto, è un pezzo importante nel processo di diventare un investitore.

Questo è possibile con titoli e altre azioni, tra le altre. Puoi trovare facilmente queste risorse in cui c'è scritto quali sono le migliori azioni del momento e per ogni azioni potrai trovare tutti gli indicatori di trading da cui decidere se comprare un titolo azionario e quando venderlo.

Investi in obbligazioni

I titoli di stato sono investimenti estremamente sicuri. Molto spesso con rendimenti fissi, durano fino a 50 anni. Le obbligazioni sono una buona copertura contro l’inflazione e aiutano a stabilire un reddito regolare.

Investi nel settore immobiliare

Ognuno di noi dovrà sempre trovare un alloggio. La pietra è un investimento a lungo termine molto interessante. E partecipa alla costruzione di un fiorente patrimonio. Ecco perché investire nel settore immobiliare sarà sempre una parte importante di un portafoglio modello.

Come in ogni settore, è possibile investire in immobili in diversi modi

Puoi comprare edifici o case, ovviamente. È il più comune. Compra una casa di famiglia.

Ma è possibile, nell’ottica di rendere immobiliare la resa e di partire da un immobile più accessibile, rivolgersi a monolocali, posti auto o garage. Questi sono beni con cui sarà senza dubbio più facile iniziare.

È anche possibile investire nel settore immobiliare acquisendo, ad esempio, quote di società di costruzioni.

Investi in privato

Anche gli investimenti privati ​​sono un’area a cui è interessante rivolgersi. È possibile investire in un progetto, iniettare capitale finanziario per aiutarlo a svilupparsi, senza che la società sia quotata in borsa.

Potrebbe essere una startup nella tua zona. O tuo fratello che apre un resort.

Investi in metalli preziosi

I metalli preziosi sono una copertura contro l’inflazione e un garante per la ricchezza. Soprattutto quando si parla di oro e argento.

Esistono diversi modi per investire in metalli preziosi. Dal detenere il materiale stesso alle azioni di società minerarie o all’acquisto di buoni che rappresentano materiali conservati in un luogo sicuro.

Troverai nelle pagine dedicate maggiori dettagli su questo tipo di investimento: Investire in oro o Investire in argento .

Investi nell’arte

Auto da collezione, vino, orologi, opere d’arte, carte Pokemon… Tutti tanti pezzi che, scelti con cura, aumentano di valore nel tempo. Un valore che può essere inestimabile e battere i migliori tassi di rendimento.

È anche interessante rivolgersi ad artisti di nicchia, o pezzi, e non ai grandi nomi mainstream.

Ciò consente l’accesso a questo tipo di investimento, molto semplicemente

Questo è interessante soprattutto quando detto pezzo ha un valore troppo alto per il tuo budget.

Inoltre, con l’adozione di criptovalute e NFT, è ora possibile acquistare arte in digitale. Oppure investire in una parte di un oggetto e non acquistare l’oggetto nel suo insieme.

Investi in criptovalute solo con denaro che sai che puoi perdere

Crypto e Bitcoin, sono 2 investimenti molto alla moda. Si sconsiglia ma se proprio uno vuole tentare , allora è bene che investa solo una quota di denaro in grado di perderla. Di solito è un massimo del 2% del capitale investito.

Ma è un tipo di investimento rischioso

Questo è il motivo per cui è consigliabile non assumere una quota troppo grande in un portafoglio bilanciato.

Se sei interessato a investire in criptovalute, offro 3 pubblicazioni sull’argomento: Crypto Strategy and Advice o The Crypo Confidential Investor o Crypto Income .

5 consigli per investire con successo

Non imitare le istituzioni Investi a livello internazionale Non seguire la mandria Fai la tua ricerca Datti i mezzi per andare lontano

Studiamo questo in modo più dettagliato. Sarai quindi pronto per iniziare.

Per investire in borsa, non imitare l’istituzionale

Come sapete, siete sullo stesso campo di gioco dei fondi pensione, degli hedge fund e di altri gestori patrimoniali. Può essere intimidatorio.

Ma non c’è magia. Se sai come investire in borsa in modo intelligente, puoi fare bene.

In effetti, hai un vantaggio tattico su di loro.

Sei il comandante della tua barca e sei responsabile solo verso te stesso

Da parte loro, i servizi del settore finanziario devono rispondere ai propri clienti. Sono miopi e vogliono risultati rapidi. I fondi devono quindi concentrarsi sul breve e medio termine.

Quando un valore scende momentaneamente, sono costretti a vendere per non spaventare i propri clienti e rimanere in cima alla classifica.

Non è la tua situazione

Sei autonomo e investi i tuoi soldi. Quindi non devi preoccuparti di cosa pensano le persone delle tue decisioni. Tutto ciò che conta è il risultato. Sul lato negativo, puoi superare la tempesta se pensi che le tue azioni andranno bene a lungo termine.

Pensa a 5, 10 o 20 anni

E sei sicuro di avere un vantaggio sul settore finanziario. Sarai in grado di cogliere opportunità che la maggior parte delle altre categorie di investitori non può.

Investi a livello internazionale

Troppi piccoli azionisti si accontentano di acquistare azioni . Volendo puoi comprare azioni americane o europee anche presso la Borsa di Milano.

Diversificando geograficamente il tuo portafoglio, hai due grandi vantaggi

Riduci il tuo rischio.

Cercherai opportunità in mercati dinamici.

Non seguire la mandria

In gergo, quando prendiamo la posizione opposta al trend, diciamo che siamo “contrariani”. Naturalmente, non dovresti andare sistematicamente contro i movimenti rialzisti e ribassisti.

D’altra parte, è opportuno diffidare degli affari troppo vantaggiosi:

Le azioni bollenti di cui parla costantemente la stampa.

Tendenze tecnologiche transitorie o immature. Chi si ricorda delle stampanti 3D che avrebbero dovuto far scomparire completamente le nostre fabbriche?

I prodotti finanziari esotici che nessuno capisce davveto

Quando un’opportunità sembra troppo ovvia, devi stare attento

Quando i tuoi amici che non sanno nulla del mercato azionario vogliono investire in un’azione. E per insegnarti come investire in borsa, devi anche stare attento.

E quando il mercato scende molto bruscamente, potrebbe essere il momento di comprare!

L’investimento intelligente è fare le tue ricerche

Nessuno ti chiede di sapere quanto gli analisti di Unicredit o Finecobank. Detto questo, quando acquisti un’azione, devi avere in mente un piano.

In genere, si prevede un aumento del prezzo causato da una prospettiva positiva.

Il monitoraggio regolare delle notizie sui titoli ti consentirà di verificare se il tuo scenario è realistico

Quindi ci sono alcuni punti che vale la pena seguire:

La situazione generale dell’azienda

Relazioni finanziarie e principali risultati

Strategia e grandi progetti in corso

Sarai così confortato nella tua decisione di acquisto mentre l’azienda avanza nei suoi piani.

Monitoraggio degli eventi

Il monitoraggio degli eventi ti consentirà anche di vedere quando la tua ipotesi di acquisto non è più valida a seguito di uno sviluppo negativo:

Opportunità non realizzate

Inaspettato calo dei risultati

Cambio di strategia

In quel momento venderai consapevolmente e con serenità.

Concediti i mezzi per andare lontano quando investi

Investire può essere un ottimo strumento per diventare ricchi.

Ma per questo, devi sapere come investire implementando strategie reali.

E per ottenere risultati davvero eccezionali, devi darti i mezzi.

E lì non hai scorciatoie

Ognuno è in grado di investire qualche centinaio di euro in un progetto. È anche molto buono per i principianti.

Sono coloro che investono regolarmente e aumentano i loro contributi quando possibile, che finiscono per accumulare somme che potrebbero cambiare la loro vita. Questi sono quelli che seguono da vicino il loro portfolio, che si educano continuamente e seguono le notizie.

Per far parte di questa élite:

Reinvesti i tuoi dividendi.

Quando hai un aumento, usane una parte per aumentare i tuoi contributi.

Devi pagare te stesso prima di spendere. Investi mensilmente o trimestralmente senza eccezioni. Anche se devi eliminare certi lussi che ti concedi.

I tuoi investimenti devono essere la tua priorità perché sono quelli che faranno davvero la differenza nella tua vita a medio e lungo termine.

È grazie a loro che domani avrete una qualità della vita superiore alla media

Quando guardi indietro di qualche anno per vedere quanto lontano sei arrivato, potresti essere sorpreso dai risultati.

