Duecentomila ore di Ana Mena: significato, testo e video

Ana Mena è una delle big più attese in questa 78esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà trasmesso su Rai 1 dal 1º al 5 febbraio

La cantante e attrice spagnola, conosciuta in Italia anche per duetti celebri con Fred De Palma e Rocco Hunt, si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano “Duecentomila ore“.

Duecentomila ore, il significato

Non manca il ritmo latineggiante caldo e passionale in “Duecentomila ore“, canzone inedita che Ana Mena ha deciso di interpretare al Festival di Sanremo 2022. Il tema portante del brano è la fatidica attesa che la donna consuma nell’aspettare il compagno per cenare assieme e si sofferma su una liason complessa colma di sofferenza e soprattutto assenza.

Duecentomila ore di Ana Mena, il testo

Il testo “Duecentomila ore” di Ana Mena è disponibile su Tv Sorrisi e Canzoni.

Ecco il brano:

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Duecentomila ore, il video

Il video di “Duecentomila ore” sarà disponibile nei prossimi giorni.