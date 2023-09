Ekaterina Behor, com’è lavorare a Hollywood come produttrice?

Una trasferita a Los Angeles e una produttrice molto richiesta, Ekaterina Behor ci parla del lavoro a Hollywood su progetti americani e internazionali.

Potrebbe cominciare presentandosi?

Certo, è un piacere. Sono Ekaterina Behor, originaria della Russia. Ora vivo a Los Angeles. Ho avuto una carriera diversificata, iniziando con il mio tempo a Music Box, il canale nazionale russo di trasmissioni musicali. Successivamente, mi sono trasferita negli Stati Uniti, passando da spot pubblicitari a film indipendenti e blockbuster.

Quali sono alcuni dei tuoi progetti più importanti fino ad oggi?

Ho lavorato per varie rinomate case di produzione negli Stati Uniti. Per la IMN, ho preso parte a un progetto chiamato “Citadel,” prodotto da Amazon. Un altro, un film di danza chiamato “Invincible,” ha ottenuto un grande successo. Siamo stati proiettati al Vesuvius International Festival Awards e abbiamo ricevuto molti premi da altre istituzioni.

Sei giudice al Florence Film Festival. Com’è stare dall’altro lato del tavolo?

Ero già stata membro di una giuria in un altro festival in Russia: Won Together. Guardare tutti i film è interessante anche perché so e rispetto quanto lavoro venga dedicato a un progetto. Ho un rapporto continuo con l’Italia perché ho avuto l’opportunità di lavorare con molti talenti italiani nel corso degli anni. Di recente ho collaborato con l’attore italiano Marcus Marcelli in uno spot speculativo per Tide. Essere giudice al Florence Film Festival mi permetterà di incontrare molti altri talenti italiani.

Grazie Ekaterina!

Scritto da Alessia Romano