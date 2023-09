Ekaterina Behor si unisce come giudice al Festival del Cinema di Firenze 2023 in Italia

L’attesissimo Festival Internazionale del Cinema di Firenze 2023 in Italia sta per diventare ancora più eccitante con l’aggiunta dell’acclamata produttrice Ekaterina Behor al suo panel di giudici. La produttrice di Hollywood aveva precedentemente proiettato il suo acclamato film di danza “Invincible” in tutta Italia: è stato selezionato dai Florence Film Awards e dai Roma Prisma Awards Festivals, tra gli altri. Con una carriera fruttuosa che le ha valso oltre 21 premi, Ekaterina è una produttrice all’avanguardia che ha lavorato su massicci blockbuster come “Citadel”, prodotto da Amazon, o la popolare serie web di YouTube “Teens”. È un onore incontrare Ekaterina per parlare della sua carriera e farle domande riguardo alla sua partecipazione come giudice al Festival Internazionale del Cinema di Firenze.

Ciao Ekaterina, potresti presentarti?

Il mio nome è Ekaterina Behor. Vivo a Los Angeles. Sono originaria della Russia. Prima di trasferirmi negli Stati Uniti, ho avuto una lunga carriera nel mio paese d’origine. Ero la line producer per Music Box, il canale nazionale di musica, simile a MTV. In quegli anni sono diventata membro dell’Accademia Eurasiatica di Televisione e Radio e ho fatto parte della giuria per il festival di documentari WON TOGETHER. Sono stata grata per tutte le opportunità avute in Russia, ma avevo bisogno di nuove sfide. Mi sono stabilita a Los Angeles e, dopo essermi laureata presso la New York Film Academy, ho iniziato rapidamente a lavorare in diversi generi: pubblicità, film di finzione, film indipendenti e blockbuster. Ho lavorato per Gm.L Pictures. Faccio parte del team di produzione del cortometraggio “Code ½”. Il film ha ottenuto molto successo. Ad esempio, siamo stati proiettati in prestigiosi festival cinematografici come il Festival del Cinema di Svezia e l’Hollywood Gold Awards.

Potresti parlarci dei tuoi progetti preferiti?

Ho lavorato su un dramma chiamato “Volatility”. È un argomento importante perché parla di violenza domestica. La sceneggiatura lo fa con intelligenza e sottigliezza. È stato ben accolto e lo abbiamo proiettato in tutto il mondo.

Oggi collaboro con registi e creativi provenienti da tutto il mondo. Abbiamo vinto molti premi, tra cui il Miglior Film al Cleveland Film Festival. Voglio produrre film con un messaggio sociale e un impatto positivo. Anche se mi piace lavorare nel mondo narrativo, produco molte pubblicità. Sono un altro tipo di sfida e sono divertenti da realizzare! È davvero interessante come posso guidare una squadra per dare vita a questa visione. Amo lavorare con il team creativo, organizzare budget e risolvere problemi. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti artisti italiani di talento. Di recente, per una pubblicità di Tide, ho lavorato con l’attore Marcus Marcelli. È meraviglioso lavorare con lui. Attualmente è protagonista della serie televisiva “The Swarm”.

Come è stato lavorare con Marcus?

Lavorare con un attore italiano è stato assolutamente piacevole. La loro passione e dedizione al proprio mestiere hanno portato un’energia unica sul set. I loro gesti espressivi e la profondità emotiva hanno arricchito la performance complessiva, rendendo la collaborazione un’esperienza memorabile. Siamo ancora buoni amici con alcuni attori di questo progetto. In futuro, mi piacerebbe lavorare con altri registi e attori italiani. Amo lavorare con un team internazionale. Aggiunge davvero valore al progetto. Nella pubblicità di Tide, avevamo un team e talenti provenienti dall’Italia, dall’Ucraina, dalla Russia e da Israele.

Sei entusiasta per il festival di dicembre?

Lo sono davvero. È un onore essere stata selezionata come giudice. Sono in eccellente compagnia con altri professionisti dell’industria cinematografica che ammiro. Adoro Silvia Mazzieri, che ha interpretato molti ruoli importanti nel cinema italiano. Non vedo l’ora di guardare tutte le meravigliose opere inviate dall’Italia e dal resto del mondo! So che mi ispireranno.

Scritto da Luca Rossi