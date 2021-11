Elettra Lamborghini è incinta? Ecco la verità

Elettra Lamborghini incinta? Una foto postata su Instagram confermerebbe la gravidanza

Elettra Lamborghini non smette di far parlare di sé quando si tratta di gossip e rumors che la riguardano, soprattutto nella vita privata. Dopo aver festeggiato il primo anniversario di matrimonio con il marito Afrojack, noto disk jockey, la bella cantante sarebbe nuovamente al centro della cronaca rosa per un indizio postato giorni fa sul profilo Instagram e che lascerebbe presagire una dolce attesa. In altre parole, la bella Elettra sarebbe incinta.

Un dettaglio che di sicuro non è sfuggito ai followers su Instagram dopo il post pubblicato dalla cantante nella quale, ritratta nella magnifica Mykonos, commenta con un sibillino “Ciao da noi 3“. Ma “Ciao da noi 3” chi? Ebbene, Elettra Lamborghini ha voluto fare la burlona in quanto alla fine della didascalia appaiono le emoticon di due meloni, palese riferimento al suo prosperoso décolleté.

Il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini e il dj Afrojack sono convolati a nozze il 26 settembre 2020 sul lago di Como. Tra feste, divertimento e tanto altro in questi mesi non sono mancate voci sulla possibile gravidanza dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2021.

Elettra Lamborghini è in dolce attesa?

Voci poi aumentate con la foto di Mykonos, con la quale la stessa cantante ha voluto fare uno scherzetto ai followers. In attesa di buone novelle, la Lamborghini sfoggia un fisico mozzafiato e si gode la vita mentre bissa su possibili gravidanze. In parole povere la bella showgirl non aspetta alcun bebè, almeno per il momento.

In questi ultimi giorni, poi, Elettra Lamborghini ha fatto parlare di sé anche per la sua assenza dai social, poi spiegata con delle stories pubblicate su Instagram: “Mi pare di capire che il mio Instagram sia tornato normale dopo mesi. Ma non confido. Non sono scomparsa, semplicemente il mio Instagram sta bloccando tutto, non funziona più. Sono in Messico ora, sono all’estero da un mese e mezzo“.