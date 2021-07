Ematologia e patologie del sangue

Parlare di patologie del sangue fa subito pensare alla leucemia, termine che in effetti indica una serie di diverse patologie dovute a un tumore del sangue. In effetti le patologie ematologiche sono numerose, alcune particolarmente debilitanti e difficili da curare, così come da diagnosticare.

Le più comuni patologie del sangue

Il fatto che il concetto stesso di ematologia faccia pensare subito alle leucemie è effettivamente correlato alla realtà, visto che proprio queste malattie sono tra le patologie del sangue più diffuse. Si manifestano forme acute di leucemia, così come forme croniche, che hanno un decorso molto più lento nel corso del tempo.

La cura dipende dal tipo di leucemia di cui si soffre. Altre patologie del sangue molto diffuse sono i linfomi, un altro tipo di tumore che in questo caso è correlato allo sviluppo incontrollato dei linfociti, un particolare tipo di globuli bianchi. Sono molto diffusi anche i mielomi, dovuti al mal funzionamento delle cellule del midollo osseo che si occupano di produrre gli anticorpi per il nostro sistema immunitario.

Anemie ed emofilie sono altre tipologie di malattie ematologiche che contano un ampio numero di soggetti colpiti nel nostro Paese. Possono essere correlate sia alla genetica, quindi ereditarie, sia a carenze alimentari o nella sintesi endogena di alcune sostanze fondamentali per il nostro organismo. Si possono manifestare anche altre patologie del sangue, che contano un numero di pazienti minore rispetto a quelle già citate. In ogni caso si tratta di problematiche correlate a ad aumenti o diminuzioni delle cellule ematiche, o a problematiche di altro genere.

I sintomi delle malattie ematologiche

Chiaramente i sintomi di una patologia ematologica dipendono da quale malattia si è stati colpiti. Nella maggior parte dei casi un classico esame del sangue di routine, come quelli prescritti per un check up, permette di evidenziare la gran parte delle malattie del sangue conosciute.

Parlando in termini generali patologie come l’anemia possono causare senso di debolezza e di affaticamento, in quanto la carenza di globuli rossi impedisce il corretto trasporto dell’ossigeno alle cellule. Chi soffre di mieloma può soffrire spesso di cefalee, vertigini e sporadico stato confusionale. Spesso i sintomi sono molto evidenti, è quindi importante rivolgersi rapidamente al proprio medico curante quando una problematica si ripresenta con una certa frequenza.

Dove trovare informazioni sulle malattie ematologiche

Conoscere quali sono le patologie del sangue e i sintomi che causano può aiutare chi ne soffre a chiedere tempestivamente aiuto al proprio medico, per ottenere una diagnosi e una terapia in tempi stretti. Un valido aiuto in questo senso è offerto dal sito Alleati per la Salute, che presenta moltissime informazioni sulle malattie ematologiche, ad esempio sul linfoma o sulle neoplasie mieloproliferative.

Alleati per la Salute è il portale attendibile e affidabile di Novartis, che permette di avere informazioni su varie patologie, del sangue ma anche per quanto riguarda la dermatologia, le malattie rare o le malattie metaboliche. Propone inoltre notizie sul mondo della salute; ad esempio sui benefici della dieta mediterranea o sugli ultimi studi riguardanti il Covid 19.