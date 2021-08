Energia verde in continua crescita: +45% durante il 2020

La pandemia ha avuto un impatto sulla vita di tutti noi notevole, e lo stesso discorso vale per le aziende e i mercati, sia nazionali sia internazionali. Di contro, certi settori hanno proseguito il proprio sviluppo nonostante le difficoltà imposte dalla crisi sanitaria, e fra questi rientra il comparto dell’energia green, che continua a registrare dati positivi oltre che molto incoraggianti.

I dati sulla crescita del mercato dell’energia verde

Oggi come oggi tutti noi sappiamo quanto sia importante il processo di decarbonizzazione, che mira al totale abbandono dei combustibili fossili in favore delle energie rinnovabili. Si tratta di una priorità che, nonostante le difficoltà legate al Covid, non ha smesso di interessare nazioni e aziende. Gli investimenti in questo settore non si sono arrestati (tutt’altro), e i numeri registrati nel 2020 hanno messo a segno un aumento che ha per certi versi del clamoroso.

Si parla di una crescita del mercato dell’energia verde pari al +45%, con una prospettiva nei prossimi due anni che anticipa un ulteriore sviluppo del 25%. È il caso di ripetere che dati come questi non erano minimamente preventivabili lo scorso anno, anzi: si pensava ad un calo, legato soprattutto al timore per le aziende di investire in un momento di crisi e di incertezze economiche.

Eppure, come spesso accade, la lungimiranza paga, specialmente se si chiamano in causa le energie rinnovabili, ovvero il presente e il futuro dell’umanità. In questo senso, l’Europa si sta velocemente adattando alle nuove esigenze del pianeta, specialmente i paesi del nord Europa, che da sempre hanno registrato un grado di attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale e le fonti di energia alternative. Naturalmente gli impianti eolici e quelli fotovoltaici restano i grandi protagonisti di questa scalata.

Le fonti di energia green in Italia e le opzioni migliori

Per quel che riguarda i dati tricolore, è bene sottolineare che ad oggi il 36% della domanda di energia elettrica viene soddisfatta dalla produzione tramite fonti rinnovabili. Nel caso italiano è stata comunque registrata una leggera flessione rispetto agli scorsi anni, mentre a livello mensile i dati chiariscono che il mercato è in netta ripresa. Inoltre, ad oggi è davvero semplice reperire energia sostenibile per la casa, basta rivolgersi ai diversi fornitori di energia verde che operano sul mercato ed erogano quotidianamente energia proveniente da fonti sostenibili, come quella solare, l’idroelettrica o di altro tipo.

In sintesi, tutti hanno la possibilità di allacciarsi ad una fornitura di energia pulita, senza per questo avere l’obbligo di installare in loco un impianto di produzione proprio, come nel caso dei pannelli solari. Quali sono le altre opzioni green disponibili? Oltre al fotovoltaico e all’idroelettrico si trova l’eolico, che in Italia sta riscuotendo un successo elevato. Non potremmo poi non citare altre fonti di energia rinnovabile, come le centrali geotermiche.