Fabio Bin è il nuovo ospite di GoDaddy Talks: ecco dove seguire l’evento

Il ciclo di conferenze GoDaddy Talks 2021 si arricchisce di un nuovo fondamentale incontro. Fabio Bin, persona chiave della realtà WeRoad, spiegherà la strada del suo successo alla community GoDaddy. L’appuntamento è per venerdì 9 Luglio alle ore 17

I GoDaddy Talks sono appuntamenti imperdibili che, durante gli anni, mettono in contatto imprenditori e webmaster con professionisti del campo. GoDaddy, azienda leader nel settore dell’hosting e gestore della più grande piattaforma cloud al mondo, ha lanciato questo format di successo tempo fa. Lo scopo è quello di fornire alla community nozioni fondamentali per far crescere il proprio business sul web.

I GoDaddy Talks si propongono quindi di aumentare la presenza di piccole e medie imprese italiane sul web e fornire agli imprenditori tutti gli strumenti per esordire con successo. Il format è abbastanza interessante perchè non si tratta del solito webinar: è un’occasione per confrontarsi con storie interessanti e motivazionali.

GoDaddy Talks con Fabio Bin: chi è l’ospite e dove seguire l’incontro

Come tutti gli incontri, anche questo appuntamento dei GoDaddy Talks sarà trasmesso gratuitamente in streaming sulla pagina Facebook GoDaddy. Basterà collegarsi venerdì 9 Luglio alle ore 17. Il talk sarà presentato, come sempre, da una figura di eccezione, ovvero Veronica Benini (alias @Spora), tra le più note imprenditrici e blogger italiane.

L’ospite, invece, è Fabio Bin. Dal 2017 Fabio ha totalmente reinventato la sua professione diventando co-founder e responsabile “Marketing e Digital” di WeRoad, l’azienda che rivoluzionato il modo di viaggiare dei Millennials. WeRoad, infatti, propone viaggi on-the-road a piccoli gruppi di ragazzi.

Ma anche Fabio Bin ha iniziato da zero, pur essendo “fatto per un terzo di marketing, un terzo di contenuto e un terzo di digital”, ha creato un business digital totalmente da zero. L’incontro verterà quindi sull’idea di base che ha ispirato We Road, come si è passati alla fase realizzativa e quale tipo di comunicazione è utilizzato con i clienti. Si tratta di un momento di formazione a tutto tondo che – sia imprenditori, sia semplici curiosi – non dovrebbero assolutamente perdere.