Facebook cambia nome: perché?

Facebook sarebbe pronto ad annunciare un rebrand che porterebbe la compagnia a cambiare nome. Il cambiamento dovrebbe riguardare solo la società e non il social in sé che, ovviamente, continuerà a mantenere il nome con cui si è imposto sul mercato anni fa.

Che non sia un periodo felice per Mark Zuckerberg e la sua creatura è cosa oramai abbastanza nota. Dopo il down di Facebook, Instagram e Whatsapp dello scorso 5 ottobre e le numerose polemiche circa la gestione dei dati, la compagnia sembra non godere di ottima salute e, pertanto, la sua dirigenza sembra essere pronta a cambiamenti radicali che possa rilanciare l’immagine di una delle più importanti aziende operanti nel settore digitale.

Stando a quanto riferito dal portale The Verge, il prossimo 27 ottobre sarà presentato un rebrand della compagnia che porterà a un cambio di nome da parte dell’azienda. Una simile operazione è stata di recente messa in atto da Google che ha modificato il nome della compagnia ombrello in Alphabet, rinnovando la sua immagine senza perdere l’identità che l’ha sempre caratterizzata.

Perché Facebook cambia nome?

Il cambio di nome di Facebook sembra essere legato all’esigenza di assumere un’identità che non metta da parte tutte le attività che la compagnia ha affiancato al noto social. Negli anni Zuckerberg e la sua azienda hanno acquistato realtà importanti come Instagram e Whatsapp e si sono lanciati in altri settori come, per esempio, quello del gaming con la realtà virtuale Oculus. L’ultima idea del visionario imprenditore statunitense riguarda proprio un progetto strettamente collegato con la realtà virtuale: infatti, Mark Zuckerberg sta investendo molte risorse per la messa a punto di un suo metaverso, vale a dire uno spazio social virtuale fondato su realtà virtuale e realtà aumentata. Come confermato dallo stesso Zuckerberg, il metaverso è destinato a divenire parte fondante del business della compagnia ed è per questo motivo che anche a livello di immagine è arrivato il momento per l’azienda di fare un passo oltre Facebook e i social.